Somaspor'un Kartepe kampı sona erdi

Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA) - TFF 3. Lig ekiplerinden Somaspor'un 10 gün süren Kartepe kampı sona erdi. Teknik direktör Burhanettin Basatemur, kampta 3 hazırlık maçı oynadıklarını belirterek takımıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kampın oldukça iyi geçtiğini anlatan Basatemur, "Kamptan genel anlamda çok memnunuz. Geçen yılın iskelet kadrosundan 4 oyuncumuz takımda kaldı. Aramıza katılan yeni oyuncu sayısı bir hayli fazla. Mümkün olduğu kadar çok hazırlık maçı oynamaya çalıştık. Geçen sezon bir üst lige çıkma şansımızı maalesef Play-Off finalinde kaybettik. Bunun üzerine koyacağız ve nedefe ulaşacağız" dedi.
Somaspor oynadığı özel müsabakalarda Kocaelispor'la 1-1 berabere kalırken, Gölcükspor'u 3-0, Etimesgut Belediyespor'u 2-1 yendi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)
2020-09-01 12:27:08
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