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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa Büyükşehir kamu kaynaklarını etkin kullanıyor

İHA

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün girişimleriyle kamu kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla hayata geçirilen Salihli kilit parke taşı ve beton boru fabrikasında üretim tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa Büyükşehir kamu kaynaklarını etkin kullanıyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün girişimleriyle kamu kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla hayata geçirilen Salihli kilit parke taşı ve beton boru fabrikasında üretim tüm hızıyla devam ediyor.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün girişimleriyle Büyükşehir Belediyesinin kendi parke taşını üretmesi hedefiyle Salihli ilçesinde kurulan Salihli kilit parke taşı ve beton boru fabrikası, Manisalılar için üretim yapmayı aralıksız sürdürüyor. Kamu kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi için Başkan Ergün öncülüğünde hayata geçirilen tesis ile Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün projelerinde kullandığı kilit parke taşları, beton borular ve beton büzler bu fabrikada üretiliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Ersoy Arslan, Salihli kilit parke taşı ve beton boru fabrikasının çalışmaları hakkında bilgi verdi. Arslan, "Salihli kilit parke taşı ve beton boru fabrikası modern tesisi ile kilit parke bölümü ve beton boru bölümü olmak üzere toplam 20 personel ve çift vardiya çalışma düzeni ile çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün altyapı ve üstyapı işlerinde kendi öz kaynaklarıyla üretime tüm hızıyla devam ediyor" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün tesise büyük önem verdiğini belirten Daire Başkanı Ersoy Arslan, "2019 yılı ocak ayında faaliyete geçen tesisimizde günümüze kadar 609 bin 855 metrekare kilit parke taşı üretilmiş olup bunların 527 bin 890 metrekaresini ilimizin muhtelif yerlerine sevkiyatını gerçekleştirdik. 1 makine ile günlük 2 bin 500 metrekare kilit parke taşı üretmekteyiz. Devam eden büyük yatırımlar arasında da MASKİ tarafından talep edilen 450 bin metrekare kilit parke taşı ve 120 bin metre bordür taşının Kavaklıdere için 113 bin 604 metrekare , Yeşilyurt için 153 bin 360 metrekare, Gölmarmara için 43 bin 920 metrekare, Büyükbelen için 79 bin 200 metrekare gibi yüzde 90'lık kısmının sevkiyatı tamamlandı" diye konuştu.
Tesiste kilit parke taşının yanı sıra altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere çeşitli ölçülerde beton boru, boyun bileziği, konik taban gibi beton ürünlerinin de üretiminin gerçekleştirildiğini ifade eden Daire Başkanı Ersoy Arslan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisalılara en iyi hizmeti sunmanın çabası içerisinde olduklarını dile getirdi.

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