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Akhisarspor'un destek çığlığı

DHA

Akhisarspor'un destek çığlığı


Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de geçen sezon iddialı kadrosuyla Süper Lig'e dönme fırsatını Play-Off'ta kaçıran, yeni sezon öncesi birçok as futbolcusunu kaybedip eski yabancı futbolculara olan yüzünden FIFA kanalıyla gelen transfer yasağını kaldıramayan Akhisarspor'da Asbaşkan Ali Kuloğlu, kulübün mevcut durumunu basın toplantısında anlattı. FIFA'dan gelen kesinleşmiş transfer yasağı borcunun 1.7 milyon Euro seviyesine ulaştığını, geçen sezonki kadroya ise 8 milyon 523 bin TL borçları olduğunu belirten Kuloğlu, ayakta kalmak için desteğe ihtiyaçları olduğunu belirtti. Geçen sezon Süper Lig'e dönme hedefiyle transfer yaptıklarını belirten Kuloğlu, "Maalesef sezonu eksi hanede kapattık. Yerli oyunculara 4 milyon 350 bin TL, yabancılara da 470 bin Euro olmak üzere kadroya toplam 8 milyon 523 bin TL borcumuz var" diye konuştu.
Yeni sezon hazırlıklarının kısa bir aranın ardından başlamasıyla takımla pazarlığa giriştiklerini söyleyen Asbaşkan Kuloğlu, "Bu 8 milyon 523 bin TL olan borcumuzu futbolcular ile yaptığımız görüşmeler sonucunda pazarlıkla 3 milyon 290 bin TL'ye indirdik. Yollarımızı ayırdığımız futbolculardan Onur Ayık'ın 1 milyon TL alacağını karşılıklı anlaşarak 240 bin TL'ye indirip yıl sonu ödemeli protokol yaptık. Tolga Ünlü'nün 490 bin TL olan alacağını 125 bin TL olarak bir yıl sonra ödemeli revize ettik. Aykut Çeviker'le 593 bin olan alacağında 140 bin TL'ye anlaştık. Erhan Çelenk'in 663 bin TL olan alacağında sözleşmesini karşılıklı olarak 0 bedelle feshettik. Gökhan Değirmenci de 514 bin TL olan alacağını bedelsiz sonlandırdı. Sözleşmesi devam eden oyuncularımız son derece karakterli, son derece anlayışlı bir şekilde hem daha önceki alacaklarından, hem de yeni yıl alacaklarından yaklaşık yüzde 25 gibi bir oranda indirime gittiler" dedi.
ACİL 3 MİLYON 290 BİN TL GEREKİYOR
Takımda kalan futbolcuların 3 milyon 290 bin TL'ye indirilen alacaklarını acil olarak ödemeleri gerektiğini belirten Ali Kuloğlu, "Stadın bakım ve onarımını, doğalgaz ve elektrik masraflarımızı Akhisar Belediyesi karşılıyor. Belediye, bir doktorun da dahil olmasıyla kulübe 13 personel veriyor. Bu sene 8 altyapı antrenörü görevlendirdiler. Sayın belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Akhisarspor'un ekonomik olarak zor durumunu, bu zorlukların ne kadar önemli olduğunu kamuoyuyla paylaşmak durumundayız. Akhisarspor'un bu ligde kalıcı olmak için, 2 yılda tekrardan yapılanmasını sağlayıp 3 yılda tekrar Süper Lig'e çıkması için futbolculara borcumuz olan 3 milyon 290 bin TL'yi acil bulmamız gerekiyor. Akhisar'dan büyük destek bekliyoruz" dedi.
FIFA DAVALARI BÜYÜK SORUN
"Esas belimizi büken konu daha önceden FIFA'ya başvuran eski futbolculardan Emnes'in 1 milyon Euro alacağının kesinleşmesi" diyen Ali Kuloğlu, "Federasyon gelirimizin bu borç yüzenden yaklaşık 9 milyon TL'si kesilecek. Bu sene puan silme gibi bir derdimiz yok. Emnes'in borcu ödendikten sonra ikinci sırada Grbic'e 650 bin Euro ödememiz gerekiyor. Ondan sonra Bokila'ya 46 bin Euro, Paulo Henrique'ye 90 bin Euro borcumuz var. FIFA ve CAS'ta kesinleşmiş borcumuzun tutarı 1.7 milyon Euro. Dany'le olan davamızı kaybetme ihtimalimiz yüksek ancak sonuç seneye çıkar. Bir de Gekas ile olan davamız var. Orada haklı iken haksız duruma düştük. FIFA'da kazandığımız davayı CAS bozdu. Onun neticesi belli değil. Barbosa'yla devam eden davamız ise Akhisarspor lehine sonuçlandı. O davanın kefili de Hatayspor'dur yani o parayı Barbosa'dan tahsil edemezsek Hatayspor'dan tahsil edeceğiz" diye konuştu.
HEPİMİZE GÖREV DÜŞÜYOR
Akhisarspor için tüm ilçeye görev düştüğünü belirten Asbaşkan Ali Kuloğlu, "Yöneticilerimiz, idarecilerimiz, başkanlarımız, odalarımız bir şekilde el atarsa ve taraftarımızın da üye desteği ile birlikte bu sene Akhisarspor'un iyi noktaya geleceğini düşünüyorum. Futbolcularımız çok anlayışlı. Bizler gelecek için tedbir almazsak Akhisarspor'u iyi günler beklemez. Futbolcularımıza olan borçları ödemezsek kadromuzu tutamayız. Transfer yasağını açamazsak takviye yapamayız. Futbolcular giderse senaryonun ne hale geleceğini bilemiyorum. Tüm Akhisar bunu tüm çıplaklıyla bilsin. Bizi eleştiriyorlar ama bizim nasıl çalıştığımızı bilmiyorlar" ifadelerini kullandı.
KORONALI FUTBOLCULARIN 4'Ü NEGATİF
Spor Toto Akhisar Stadı'nda led reklam panoları için bir İstanbul firmasıyla 2 milyon 250 bin TL karşılığında anlaşmak üzere olduklarını belirten Kuloğlu, "Boşta olan göğüs reklamımız var. Sırt reklamımız var. Bunlar için girişimlerimiz var. Akhisar'a ciddi bir gelir getirecek olan isim sponsorluğu var. Ben rica ediyorum bütün başkanlarımızdan bütün büyüklerimizden egolarını atsınlar gelin Akhisarspor'u kurtaralım. 3 milyon 290 bin TL çok komik bir rakam. Herkes üzerine düşen görevi birazcık yaparsa ben inanıyorum ki Akhisarspor çok farklı yerlere gelecek" dedi. Kuloğlu, geçen hafta koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 futbolcudan 4'ünün yeni testlerinin negatif olarak sonuçlandığını belirtip bu isimlerin 14 günlük karantina süresinin ardından 11 Eylül'de başlayacak lige yetişeceklerini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)
2020-09-01 13:36:52

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