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Soma'da çiftçilerin tehlikeli yolculuğunu bitiren çalışma

İHA

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Pirahmet Mahallesinde yaşayan çiftçileri uzun yıllardır ulaşım konusunda zor durumda bırakan dere yatağına Soma Belediyesi tarafından köprü yapıldı.

Soma'da çiftçilerin tehlikeli yolculuğunu bitiren çalışma

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Pirahmet Mahallesinde yaşayan çiftçileri uzun yıllardır ulaşım konusunda zor durumda bırakan dere yatağına Soma Belediyesi tarafından köprü yapıldı.
Pirahmet Mahallesinde çiftçilerin ova yollarına ulaşımını zorlaştıran derenin üzerine Soma Belediyesince köprü kuruldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, "Uzun yıllar boyunca Pirahmet Mahallemizde, yazkış büyük problem olan ve ova yollarına ulaşımı zorlaştıran alanda fen işleri ekiplerimizin desteği ile çalışma başlatıldı. Ova yollarına dere içinden geçmek zorunda kalan ve vatandaşa büyük sıkıntılar yaşatan alana fen işleri ekiplerinin kapsamlı çalışmaları sayesinde köprü yapılıp vatandaşların hizmetine açıldı. İnşallah bundan sonra çiftçilerimiz artık daha güvenli olarak tarım arazilerine gidecektir. Vatandaşımızın konforu için bu tür çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" dedi.

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