Zabıta Teşkilatı kuruluşunun 194. yılını kutluyor

Zabıta Teşkilatı’nın 194’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, zabıta personelleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık’ı makamında ziyaret etti.

17 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman ve zabıta ekipleri, sırasıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık’ı makamlarında ziyaret etti. Ziyarette şube müdürleri, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta ekipleri de hazır bulundu. Zabıta Dairesi Başkanı Duman ve zabıta ekipleri, ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım’ı makamında ziyaret etti. Yıldırım, Zabıta Haftası dolayısıyla yapılan ziyaretten memnuniyetini iletirken, tüm Zabıta Dairesi personellerinin haftasını kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi. İlk ziyaretin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya’yı makamında ziyaret ederek yapılan ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Duman ve zabıta ekipleri son olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık’ı makamında ziyaret etti.



“Vatandaşların hakkını korumak için görevdeyiz”

Haftanın önemine yönelik bir konuşma yapan Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, vatandaşların memnuniyeti doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini, amaçlarının vatandaşları üzmemek olduğunu söyledi. Vatandaşların yanında yer almak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Duman, vatandaşların haklarını korumak için hizmet ettiklerini, zabıta olarak her zaman vatandaşların yanında yer aldıklarını belirterek devletin öngördüğü kanunlar ve mevzuatlar çerçevesinde çalışmalarını yürüttüklerini kaydetti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık ise yapılan ziyaretten memnun olduğunu ifade ederek tüm Zabıta Dairesi Başkanlığı personellerinin haftasını kutladığını belirterek, çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

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