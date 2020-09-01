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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akhisar Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

İHA

Akhisar Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında yapıldı.

Akhisar Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Akhisar Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında yapıldı.
7 gündem maddesinin bulunduğu 2 önergenin yer aldığı meclis toplantısı öncesi Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Geçtiğimiz gün şehrimizde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutladık. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bize bu toprakları vatan kılan, Yunan işgalinden, İngiliz işgalinden kurtaran, İstanbul’u tekrar Türklerin hakimiyetine sokan, İstanbul’u ikinci kez fetheden tüm vatanseverlerimizi, tüm gazilerimizi saygı ve sevgiyle anıyoruz. Aynı şekilde, gelecek hafta 6 Eylül de Akhisar’ın kurtuluşu. Yine başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepsini saygıyla anıyoruz. Bugün 1 Eylül Dünya Barış günü, insanlar barış zamanında bu barışın ne kadar kıymetli olduğunu anlamıyorlar. Daha çok savaş yaşamış insanlar bunun kıymetini anlıyor. Bizim toplumumuz da çok savaş yaşadı, her geçen gün her geçen olaydan sonra Atatürk’ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" sözünün ne kadar önemli bir söz olduğunu görüyor ve anlıyoruz. İnşallah 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde ve bundan sonraki günlerde de Dünya barışı ülkemizin barışı, huzuru, refahı hiçbir zaman kaybolmaz. Bildiğiniz gibi Muharrem ayı içerisindeyiz, Kerbela şehitlerimiz için oruç tutan tüm canlarımızın ibadetlerini Allah kabul etsin ve onları da saygıyla anıyoruz. Bu hafta yine 17 Eylül Zabıta Haftası, zabıta bizim sokaktaki yüzümüz ve canla başla gece gündüz hiç durmadan çalışıyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz ve haftalarını kutluyoruz. Bu hafta çeşitli organizasyonlarımız olacak; gerek basından gerek sosyal medyadan takip edebilirsiniz” dedi.
Gündemin birinci gündem maddesinde yer alan münakale yapılması oy çokluğu ile kabul edildi. İkinci gündem maddesinde Akhisar Belediyesi Kayalıoğlu Mahallesi hizmet binası yanında bulunan yerleşkenin 20202021 eğitim ve öğretim yılında anaokulu olarak kullanılabilmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 18.06.2021 tarihine kadar kullanım hakkı verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Üçüncü gündem maddesinde Atatürk Mahallesi 704 ada 84 No’lu 389 metrekare parsel ile belediyemize ait Sazoba Mahallesi 1482 ve 1569 nolu parsellerin takası İmar Komisyonuna sevki oy çokluğu ile kabul edildi. Dördüncü gündem maddesinde Seyitahmet Mahallesi imar planında Pazar yeri olarak görülen 2271 ada 9 nolu parselde bulunan 104,86 metrekare yerin 2265 adada yapılacak olan parka 'Tuğra Aras' isminin verilmesi şartı ile bağış yapılması İmar ve Kanun Nizam Komisyonu’na havalesi oy çokluğu ile kabul edildi.
Beşinci gündem maddesinde İnönü Mahallesi 2031 ada 1 nolu parseldeki Akhisar Adliyesi önünde bulunan yeşil alan olarak kullanılan yerin Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığına 01.11.2017 tarih ve 156 sayılı meclis kararı ile ek hizmet binası ve otopark olarak tahsis edilen yerin tahsisinin iptali İmar Komisyonu’na havalesi oy çokluğu ile kabul edildi.
Altıncı gündem maddesinde Akhisar Belediyesi’ne ait yağlık zeytin tohumlarının sıkım işlemleri için Akhisar Ticaret Borsası ve Tariş S.S.92 nolu Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Dilek ve temennilerin ardından meclis toplantısı sona erdi. Meclis toplantısı, 6 Ekim’de yeniden toplanmak üzere sonlandırıldı.

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