Motosiklet üzerinden savrulan sürücü ağır yaralandı

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Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki motosikletinden düşen bir vatandaş ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Demirciler Caddesi üzeri manav pazarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 K 8724 plakalı motosikleti ile manav pazarı mevkiinde seyir halinde olan Şenol Göl (66), bir anda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet üzerinden savrulan Göl, beton zemine çarparak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı Göl’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü, burada yapılan tedavilerin ardından ileri tetkik tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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