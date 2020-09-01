Selendi ilçesindeki Covid-19 çalışmaları değerlendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selendi ilçesindeki Covid-19 çalışmaları değerlendirildi

İHA

Selendi ilçesindeki Covid-19 çalışmaları değerlendirildi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında son zamanlarda ülke genelinde ve Manisa’da artış gösteren Covid19 salgınıyla mücadeleyi daha etkin hale getirmek ve durum değerlendirmesi yapmak amacıyla Selendi İlçesi Covid19 Çalışma Toplantısı gerçekleştirildi.
Selendi Kaymakamlığı toplantı salonunda Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Selendi Kaymakam V. Kemal Duru, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve yetkililer katıldı.
Toplantıda İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından Covid19 salgını kapsamında alınan önlemler, yapılan çalışmalar, tedbirlere uyulması ve denetimler konusunda katılımcılara bilgi verildi. Vali Karadeniz, virüsün yayılımının önlenmesi için vatandaşların tedbirlere uymasının özellikle maske takma, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmelerinin önemli olduğuna vurgu yaptı. Vali Karadeniz, esnaf ve vatandaşları özellikle düğün, nişan, pazar yerleri ve alışveriş merkezleri gibi kalabalık alanlarda tüm tedbirlere hassasiyetle uyulması konusunda uyardı.
Toplantı, Selendi İlçesinde Covid19 kapsamında alınması gereken ilave tedbirlerin görüşülmesi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Motosiklet üzerinden savrulan sürücü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Motosiklet üzerinden savrulan sürücü ağır yaralandı
Manisa Valisi Karadeniz Selendi'de temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Manisa Valisi Karadeniz Selendi'de temaslarda bulundu
Akhisar Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı ...
Zabıta Teşkilatı kuruluşunun 194. yılını kutluyor
YEREL HABERLER Zabıta Teşkilatı kuruluşunun 194. yılını kutluyor
Zeytinlik alanda çıkan yangın zarara neden oldu
YEREL HABERLER Zeytinlik alanda çıkan yangın zarara neden oldu
Yunusemreli bayanlar Plates ile zinde kalıyor
YEREL HABERLER Yunusemreli bayanlar Plates ile zinde kalıyor
Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, hastanede öldü
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, ...
Demir bariyerlere saplanan aracın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Demir bariyerlere saplanan aracın sürücüsü yaralandı
Büyükşehirin 'Psikologlarımız yanınızda' projesine yüzde yüz hibe
YEREL HABERLER Büyükşehirin 'Psikologlarımız yanınızda' projesine ...
Ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Turgutlu Belediyesinden Zafer Haftası’na özel belgesel
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinden Zafer Haftası’na özel ...
MER Koleji 'Beslenme Dostu Okul' oldu
YEREL HABERLER MER Koleji 'Beslenme Dostu Okul' oldu
Saruhanlı Belediyesinden vatandaşlara aşure hayrı
YEREL HABERLER Saruhanlı Belediyesinden vatandaşlara aşure hayrı
Soma'da çiftçilerin tehlikeli yolculuğunu bitiren çalışma
YEREL HABERLER Soma'da çiftçilerin tehlikeli yolculuğunu bitiren ...
Akhisarspor'un destek çığlığı
YEREL HABERLER Akhisarspor'un destek çığlığı
Saruhanlı Belediyesinden Çiftçi Malları Koruma'ya motosiklet desteği
YEREL HABERLER Saruhanlı Belediyesinden Çiftçi Malları Koruma'ya ...
Akhisarspor’da 'FEDA' sezonu Akhisarspor'da maddi kriz büyüyor Akhisarspor Asbaşkanı Ali Kuloğlu: "Akhisarspor'umuz için 3 milyon 290 bin TL bulmamız lazım"
YEREL HABERLER Akhisarspor’da 'FEDA' sezonu Akhisarspor'da maddi ...
Manisa Büyükşehir kamu kaynaklarını etkin kullanıyor
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir kamu kaynaklarını etkin kullanıyor
Akhisar Belediyesi'nden depremde zarar gören caminin yapımına destek
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesi'nden depremde zarar gören caminin ...
Turgutlu Belediyespor Basketbol Takımına yeni kaptan transferi
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyespor Basketbol Takımına yeni kaptan ...
Türk Bayraklı Peyzaj düzenlemesine çirkin saldırı Manisa Büyükşehir Belediyesi zarar gören peyzaj düzenlemesini yeniledi
YEREL HABERLER Türk Bayraklı Peyzaj düzenlemesine çirkin ...
30 yıllık otobüs şoförünün at tutkusu Gün içerisinde trafikte yaşadığı stresi at arabasıyla üzerinden atıyor
YEREL HABERLER 30 yıllık otobüs şoförünün at tutkusu Gün içerisinde ...
Manisa BBSK Basketbol A Takımına altyapıdan iki oyuncu desteği
YEREL HABERLER Manisa BBSK Basketbol A Takımına altyapıdan iki ...
Somaspor'un Kartepe kampı sona erdi
YEREL HABERLER Somaspor'un Kartepe kampı sona erdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X