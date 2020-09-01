Selendi ilçesindeki Covid-19 çalışmaları değerlendirildi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında son zamanlarda ülke genelinde ve Manisa’da artış gösteren Covid19 salgınıyla mücadeleyi daha etkin hale getirmek ve durum değerlendirmesi yapmak amacıyla Selendi İlçesi Covid19 Çalışma Toplantısı gerçekleştirildi.

Selendi Kaymakamlığı toplantı salonunda Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Selendi Kaymakam V. Kemal Duru, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve yetkililer katıldı.

Toplantıda İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından Covid19 salgını kapsamında alınan önlemler, yapılan çalışmalar, tedbirlere uyulması ve denetimler konusunda katılımcılara bilgi verildi. Vali Karadeniz, virüsün yayılımının önlenmesi için vatandaşların tedbirlere uymasının özellikle maske takma, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmelerinin önemli olduğuna vurgu yaptı. Vali Karadeniz, esnaf ve vatandaşları özellikle düğün, nişan, pazar yerleri ve alışveriş merkezleri gibi kalabalık alanlarda tüm tedbirlere hassasiyetle uyulması konusunda uyardı.

Toplantı, Selendi İlçesinde Covid19 kapsamında alınması gereken ilave tedbirlerin görüşülmesi ile sona erdi.

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