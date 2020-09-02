Salihli Belediye meclisi 9 maddeyi karara bağladı

Salihli Belediye Meclisi, Eylül ayı olağan toplantısını Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirdi. Belediye Meclis Salonunda yeni tip korona virüs tedbirleri alınarak gerçekleşen toplantıda, meclis üyeleri 9 gündem maddesini görüşerek karara bağladı.

Eylül ayı olağan meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Güzel Salihli’mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutluyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı, Kovid19 tedbirleri kapsamında kutladık. 5 Eylül Kurtuluş Günümüzü de Kovid19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla kutlayacağız. İnşallah bu pandemi dönemi, alacağımız önlemlerle günlük hayatımızdan çıkar ve hep birlikte eski sağlıklı günlerimize yeniden kavuşuruz. Kovid19 salgını nedeniyle ülkemizde ve Salihli’mizde artan vakalardan dolayı sıkıntılı günler yaşıyoruz. Bulunduğumuz her yerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyalım. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Salihli Kuru Üzüm Festivali ve Kurtuluş Günü Etkinliğimiz bu sene salgın nedeniyle yapılamayacak. 5 Eylül’de sade bir kutlama programı düzenleyeceğiz. En kısa zamanda yeniden sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle tüm hemşehrilerime sağlıklı günler diler, güzel Salihli’mizin 5 Eylül Kurtuluş Gününü kutlarım” dedi.

Salihli Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısında, Kurtuluş Mahallesi 3213, 3214, 3215 (8910 parseller) ile 3216, 3217, 3218, 3219 ve 2838 nolu adaların imar plan değişiklik talepleri ile Namık Kemal Mahallesi 309 ada 12 ve 24 nolu parsellerin imar plan değişiklik talepleri oy birliği ile kabul edildi.

Karapınar Mahallesinde kurulması planlanan hayvancılık bölgesi ile ilgili olarak 598 ve 601 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmalarının başlatılmasına ilişkin talep oy birliği ile kabul edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Kayda, “Taytan Mahallemizde olduğu gibi Karapınar Mahallemizde de imar plan değişikliği yaparak yaklaşık 80 dönümlük mera arazisini hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize tahsis edeceğiz. Bu bölgenin tüm alt ve üst yapısını Belediye olarak biz yapacağız” dedi.

Mülkiyeti Belediyeye ait Adala Mahallesinde bulunan tarihi tescilli Atatürk Evi’nin Jeopark Belediyeler Birliği’ne 10 yıl süreyle tahsis edilmesi talebi, oy birliği ile kabul edildi. Tarihe tanıklık eden Atatürk Evi’ni Belediye imkanlarıyla restore ettiklerini anlatan Başkan Kayda, “Kurtuluş Savaşında önemli kararların alındığı Atatürk Evi’nin büyük bölümünü restore ettik sadece ince işçiliği kaldı. Burasını Jeopark Belediyeler Birliğimize tahsis ediyoruz ve geriye kalan restorasyon çalışmalarının tüm maliyeti birlik tarafından karşılanacaktır” dedi.

Toplantıda Kırveli Mahallesi 3832 ada 204 parselin (eski 3748) 20172022 yılları arasında 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile Hacıhıdır Mahallesi eski 1032 parsel yeni 186 ada 13 parselde kayıtlı taşınmazın satın alma talebi de oy birliği ile kabul edilirken, Belediyeye nikah başvurusunda bulunacak kişilerden alınacak basılı evrak ve ücretlerin belirlenmesi talebi ise PlanBütçe ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna gönderildi.

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