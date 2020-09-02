

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde otomobil, arıza nedeniyle yolun sağ şeridinde park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, İzmirTurgutlu yolunda meydana geldi. İzmir'den Turgutlu yönüne giden Pertev Kebapçı yönetimindeki 34 ZZU 93 plakalı otomobil, arıza nedeniyle sağ şeritte park halinde olan, Bedrettin Can'ın (42) kullandığı 35 HB 8683 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Pertev Kebapçı ile araçtaki Habibe Örenliler (51), Havva Kebapçı ve Ümmü Kebapçı (86) yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, Habibe Örenliler ve Ümmü Kebapçı'yı ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, Pertev Kebapçı ile Hava Kebapçı'yı ise İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ümmü Kebapçı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2020-09-02 14:51:41



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