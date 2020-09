Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tütün ile ilgili Meclis’te bekleyen bir yasa tasarısı olduğunu belirterek, “Bu kadar yabancı şirket var burada, bu kadar üretim yapıyorlar, bunlar yüzde 30 yerli tütün kullanma mecburiyeti getirelim. İnşallah bunu Ekim ayında yasalaştırmış olacağız. Yüzde 30 yerli tütün kullanmak zorunda olacaklar” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa’nın Selendi ilçesinde AK Parti kongresine katıldı. Nazmi Gürcan Parkı Gençlik Merkezi önünde gerçekleştirilen kongrede Bakan Pakdemirli, partililere seslendi. Pakdemirli, “Sizler Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarısınız. Her bir görev yapan arkadaşım son derece önemli. Görevler baki değil ama bu yolda yürünecek yol baki. Ben son 15 yıldır partinin hiçbir önemli kademesinde rol almadım. Bir çok kez de aday oldum. Her seçimde de partim için nefer olarak çalışıyordum ve çalışmaya da devam ettim. Çünkü bu hoş sedanın devam etmesi gerekiyor. Maalesef Adnan Menderes’i teslim ettik. Özal, Erbakan da benzeri bir mücadeleyi vermiştir, bu değerli insanları da hep teslim ettik ama bu millet özellikle bu güzel liderini, çalışkan ve kendini milletine adamış liderini teslim etmemeye kararlı. Ne badirelerden geçtik, Allah bin defa razı olsun, sizler hep yol arkadaşı oldunuz, Recep Tayyip Erdoğan’ın mesai arkadaşı oldunuz. Hep birlikte bu badireleri atlattık. Yüzeceğimiz çok az bir mesafemiz kaldı. Bu mesafeyi de yüzdükten sonra 21. yüzyılda Türkiye bölgesel ve dünyanın güçlü bir ülkesi olarak ortaya çıkacaktır. Bugün siyasi kavgalardan dolayı Cumhurbaşkanımızın eleştirildiğini görüyoruz. Ben 50 yıldır siyasetin içerisinde olan bir ailenin evladı olarak şunu görüyorum. Zamanında Özal da eleştiriliyordu, Özal’ı da herkes göçüp gittikten sonra aradı. Şundan emin olun, Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede belki birkaç yüzyıl sonra dahi konuşulacak bir lider. Bunu ben söylemiyorum. Bunu geçen gün Trump ikrar etti. Trump dedi ki ‘Bu Biden’ı seçmeyin. Bu Biden dünya liderleriyle mücadele edecek kapasitesi yok. Ancak bunlarla satrancı ben oynayabilirim’ dedi. Saydığı liderler arasında Putin var, Recep Tayyip Erdoğan var.Böyle bir lidere sahip olduğumuz için hepimizin gurur duyuyor olması lazım” dedi.



Tütün mamulleri üreticileri yüzde 30 yerli tütün kullanmak zorunda olacak

Selendi’de yaklaşık 4 bin ton kadar tütün üretimi olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, Meclis’te tütüne yönelik çalışmaları devam eden yasa tasarısı hakkında konuştu. Pakdemirli, “Tütünle ile ilgili Meclis’te bekleyen bir yasamız var. Bu kadar yabancı şirket var burada, bu kadar üretim yapıyorlar, bunlar yüzde 30 yerli tütün kullanma mecburiyeti getirelim. İnşallah bunu Ekim ayında yasalaştırmış olacağız. Yüzde 30 yerli tütün kullanmak zorunda olacaklar. Tütün müstahsili bundan sonra ürettiği zaman satacak yer aramayacak kendisine, fabrikası hazır olacak. Bugüne kadar bunun üzerinde çok durulmamış ama özellikle tütün müstahsilini düşünerekten son bir iki yılımızı da sigara üretimi yapanlarla konuşarak geçirdik. İnşallah tütünümüzü daha değerli satma imkanı doğacak” ifadelerini kullandı.



“AK Parti’nin 15 yıl daha iktidarda kalması lazım”

Türkiye’de Başkanlık Sistemi’nin tam olarak oturması için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu vurgulayan Pakdemirli, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Başkanlık sistemiyle birlikte gerçekten artık ‘var ile yok’ mücadelesine döndük. Ya doğruyu seçeceğiz ya yanlışta kalacağız. Yanlışta kaldığımız zaman 510 sene geriye gideriz. O yüzden AK Parti’nin bu sistem oturana kadar bu tehlikeleri etraftan savana kadar AK Parti’nin 15 yıl daha iktidarda kalması lazım. Ondan sonra tabi ki tüm partiler hizmet için var. Çok çalışan, çok proje üreten, vatandaşına kendini sevdiren birisi gelip bu iktidarı alabilir. Bugün hiç olmadığı kadar güçlü bir lidere ihtiyacı var. Recep Tayyip Erdoğan’a ihtiyacı var. Sizler de yol arkadaşı olarak, ona destek olacaksınız”

Kongrede konuşan AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ise AK Parti’nin çok büyük bir aile olduğunu vurgulayarak, “Bizim kızıl elmamız büyük ve güçlü Türkiye. İnşallah 83 milyon insanımızla bu kızıl elmamızı gerçekleştireceğiz. Biz parti disiplinine çok önem veren bir örgütüz. Bu şehirdeki tüm potansiyelimizi varlığa dönüştürmek için çalışacağız. 18 yıldır iktidardayız. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda savunma sanayinde, aklınıza gelecek her alanda büyük başarılar gerçekleştirdik. Hepsi dünya çapında çalışmalar oldu. Cumhurbaşkanımız bütün bu fiziki büyümeyi gerçekleştirirken 83 milyonun kardeşliğini esas alıyor. Bunun adı gönül seferberliğidir” diye konuştu.

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık da “Yılmadan, yorulmadan ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. AK Parti bir milletin hikayesidir. Biz kararlı duruşumuzu bozmayalım, birliğimizi, dirliğimizi muhafaza edelim. Dur durak bilmeden çalışalım, yerli ve milli siyasetten vazgeçmeyelim. Biz bunları yaptığımız zaman Türkiye’nin istikrarı kalıcı hale gelmiş olacak. Türkiye’nin istikbali ve istiklali parlak olacaktır” dedi.

Kongrede konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise “Birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Bugüne kadar verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Görev alacak yönetime şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen kongrede mevcut başkan Şeref Kaçar yeniden AK Parti ilçe başkanlığına seçildi. Kongreye, Bakan Pakdemirli’nin yanı sıra AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir, Semra Kaplan Kıvırcık, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök ve parti yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

