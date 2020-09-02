Başkan Çerçi bağda üzüm kesti, sergi yaptı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Muradiye’de üzüm bağlarını gezdi. Üzüm üreticisiyle buluşan Başkan Çerçi, üzüm kesti, sergi yapan işçilerle sohbet etti.

Çekirdeksiz üzümün başkenti Manisa’da üzüm hasadı başladı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de Muradiye Mahallesinde üzüm bağlarını gezerek üreticiler ve tarım işçileriyle sohbet etti, üzüm kesti. Sergi yapan işçilerle de konuşan Belediye Başkanı Çerçi, geçtiğimiz günlerde açıklanan kuru üzüm taban fiyatının üreticinin yüzünü güldürdüğünü dile getirdi. Başkan Çerçi, “Malumunuz Manisa çekirdeksiz üzümün başkenti. Yüzde 95’i ilimizde üretiliyor. Sarı altın dediğimiz meyvemizde hasat başladı. Tüm üreticilerimize bol rekolte diliyorum. İlçemizde de üzüm üretimi yoğun. Üreticilerimizle fırsat buldukça bir araya geliyoruz. Şimdi de bağları gezerek üzüm üreticimizi ve tarım işçilerimizi dinledik. Üreticimiz bu yıl açıklanan fiyattan genel olarak memnun. Onların nezdinde tüm devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Üreticilerimize de hayırlı kazançlar diliyorum” diye konuştu.

Belediye Başkan Çerçi’ye ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Musa Dirik ve Belediye Meclis Üyesi İlkcan Durmaz eşlik etti.

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