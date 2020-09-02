Akhisarspor olağanüstü kongre kararı aldı

Hangi otomobilin fiyatı nasıl değişti?

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TFF 1. Lig’de mali açıdan zor günler yaşayan Akhisarspor yönetimi ligin başlamasına kısa bir süre kala olağanüstü kongre kararı aldığını açıkladı.

Akhisarspor yönetiminden yapılan açıklamada, "Akhisarsporumuz Olağanüstü Kongre kararı aldı. Kongre için ilgili resmi makamlara başvuruda bulunuldu. Resmi makamlardan gelecek izne göre kongre tarihi netleşecek" ifadelerine yer verildi.

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