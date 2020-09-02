Akhisarspor kongreye gidiyor

Hangi otomobilin fiyatı nasıl değişti?

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AKHİSAR (DHA) - TFF 1'inci Lig´de içinde bulunduğu mali sıkıntıdan kurtuluş yolları arayan Akhisarspor´da yönetim olağanüstü kongre kararı aldı. Kongre için resmi başvuruda bulunan Fatih Karabulut yönetimi tarihin netleşmesi için onay beklediklerini açıkladı. Eski yabancı futbolcularına olan borçları nedeniyle FIFA´dan gelen transfer yasağını kaldıramayan Akhisarspor, kadrosundaki mevcut futbolcuların alacaklarını ödeyebilmek için de kaynak arıyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar

2020-09-02 17:43:10



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