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Selendi’de badem hasadı başladı

İHA

Manisa'nın Selendi ilçesinde tütüne alternatif olarak ekonomiye katkı sağlayan badem üretiminde hasat başladı.

Selendi’de badem hasadı başladı

Manisa'nın Selendi ilçesinde tütüne alternatif olarak ekonomiye katkı sağlayan badem üretiminde hasat başladı.
Manisa’nın Selendi ilçesinde tütüne alternatif ürünler arasına girip 2009 yılından itibaren dikimine başlanan ve son yıllarda hızla yaygınlaşan badem üretiminde çiftçiler hasat çalışmalarına başladı. Pazar sorunu olmayan ve satışı yapılabilen bademler bahçelerden toplanarak kabuklarından ayrılıp güneşte kurutuluyor. 10 bin dekarlık alanda 280 bin ağaçla 600 üreticinin yüzünü güldüren badem üretimi ilçe ekonomisine de ayrıca katkı sağlıyor.
Nonperial, Teksas, Ferragnes ve Ferraduel cinsi üretim yapılan badem satışından bu yıl çiftçiler umutlu olduklarını belirtti. İlçe Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, "İlçemizin gelir kaynağı tarım ve hayvancılık. Onun için badem üretimine elverişli topraklarımız var. Biz de devletimizin verdiği desteklerle birlikte oda olarak çiftçimize badem fidesi desteklemesi yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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