Selendi'nin düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

Manisa’nın Selendi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Her yıl coşkuyla kutlanan Selendi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü, bu yıl korona virüs (Covid19) tedbirleri sebebiyle sade bir törenle kutlandı. Hükümet Konağı önünde yapılan kutlama programı kaymakamlık ve belediye başkanlığının çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün önemini belirten bir konuşma yapan Belediye Başkanı Nurullah Savaş, "3 Eylül 1922 günü saat 11.45 sıralarında 5. Süvari Kolordu Komutanı Fahrettin Altay yönetimindeki Türk ordusunun ilçeye girdiğini ve 27 Temmuz 1920 yılından beri işgal altındaki ilçeyi kurtardığını dile getirdi. Bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyoruz. Bu toprakları bize emanet bırakan şehitlerimiz için birlik ve beraberlik içinde vatana sahip çıkmalıyız" dedi.

Konuşmanın ardından program sona erdi. Program, İlçe Kaymakam Vekili Kula Kaymakamı Can Atak, Belediye Başkanı Eczacı Nurullah Savaş, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.