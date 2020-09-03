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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa FK altyapısında çalışmalar başladı

İHA

Manisa FK altyapısında çalışmalar başladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Manisa Futbol Kulübü'nün altyapı takımları yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Mart ayında Covid19 pandemisi nedeniyle liglerin ve antrenmanların iptal edildiği altyapıda U19, U17, U16 ve U15 takımlarımız Tevfik Lav Spor Tesisleri’nde çalışmalarına başladı. Gerekli tedbirlerin alınarak antrenmanlara başladıklarını belirten Manisa FK Akademi Direktörü Levent Bayraktar, “Mart ayından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 virüsü sebebiyle çalışmalarımıza uzun bir süre ara vermek zorunda kaldık. Sonunda çok özlediğimiz ait olduğumuz yeşil sahalardayız. Kontrollü sosyal hayat döneminde gerekli tedbirleri alarak U19, U17,U16, U15 ve U14 takımlarımız ile çalışmalara başladık. Manisa FK. Akademi olarak sistemli ve planlı çalışmalar yaparak, profesyonel A takımımıza ve genç Milli takımlara Elit oyuncular kazandırmak en büyük hedefimiz. Yeni dönemde tüm futbol ailesine öncelikle sağlıklı, kazasız belasız, centilmence fairplay ruhuyla başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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