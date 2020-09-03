Baraçlı'dan Yunusemre Belediyesinin projelerine tam not

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Hayri Baraçlı'yı konuk etti. Yunusemre Belediyesinin prestij projelerini gezen Hayri Baraçlı, Başkan Çerçi ve ekibini kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Hayri Baraçlı, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’yi makamında ziyaret etti. Manisa’nın en büyük ilçesi olan Yunusemre’de olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Hayri Baraçlı, Başkan Çerçi’nin projeleriyle kente vizyon kattığını söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Çerçi de günün anısına Baraçlı’ya tablo hediye etti. Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Hayri Baraçlı'ya belediyenin prestij projelerinden Yunus Emre Millet Çarşısı ve Yunus Emre Kültür Parkı’nı gezdiren Başkan Mehmet Çerçi projeler hakkında bilgi verdi. Projeleri gezen Hayri Baraçlı, Başkan Çerçi ve ekibini kutladı.

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