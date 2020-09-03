Manisa'da kadınlar üretecek, geleneksel el sanatları canlanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da kadınlar üretecek, geleneksel el sanatları canlanacak

İHA

Manisa'da kadınlar üretecek, geleneksel el sanatları canlanacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Zafer Kalkınma Ajansı’ndan yüzde 84 destek oranıyla hibe alan “Kadınlar Üretiyor Ekonomi Canlanıyor” projesi kapsamında Yuntdağı bölgesindeki, el halısı tezgahları ve geleneksel el halılarını incelemede bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, geleneksel el halılarının tanıtımını yapmak ve köylerde yaşayan kadınlarının istihdamına katkı sağlayabilmek amacıyla önemli bir projeye imza attı. “Kadınlar Üretiyor Ekonomi Canlanıyor” projesiyle Zafer Kalkınma Ajansı’ndan yüzde 84 destek oranıyla hibe alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, projenin hayata geçmesi için çalışmalara başladı. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, el dokuma halı tezgahlarını yerinde incelemek, saha çalışması yapmak için Yuntdağı bölgesinde köyleri ziyaret etti.
Proje hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Yuntdağı el halılarının coğrafi işaretlemesini aldık, bu geleneksel el halılarının tanıtımını yapmak, dokuma faaliyetlerini yeniden canlandırmak, köylerde yaşayan kadınlarımıza istihdam sağlamak istiyoruz. Bu anlamda, Zafer Kalkınma Ajansından da yüzde 84 destek oranıyla hibe alan 'Kadınlar Üretiyor Ekonomi Canlanıyor' projesi kapsamında Yuntdağı bölgesinde el dokuma halı tezgahlarını yerinde inceledik, saha çalışması gerçekleştirdik. Mahalle muhtarlarıyla ve bölge halkıyla bir araya geldik. Onlarda projeyi destekliyor”dedi.
Geleneksel el halılarının yeniden faaliyete geçirileceğini ifade eden Özcan, “Bunun için belirlenen köylere el dokuma tezgah atölyeleri kurulacak.Dokuma yapan kadınlarımıza istihdam sağlanacak. Bu dokunan halıların yurt içi ve yurt dışı tanıtımını da Manisa Büyükşehir Belediyesi üstlenecek” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Karadeniz deprem sonrası çalışmalar hakkında bilgi aldı
YEREL HABERLER Vali Karadeniz deprem sonrası çalışmalar hakkında ...
Yunusemreli judocu Ümit Milli Takım kampına davet edildi
YEREL HABERLER Yunusemreli judocu Ümit Milli Takım kampına davet ...
Başkan Akın işçilerle birlikte üzüm hasadı yaptı
YEREL HABERLER Başkan Akın işçilerle birlikte üzüm hasadı yaptı
Baraçlı'dan Yunusemre Belediyesinin projelerine tam not
YEREL HABERLER Baraçlı'dan Yunusemre Belediyesinin projelerine tam ...
Manisa FK altyapısında çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Manisa FK altyapısında çalışmalar başladı
Selendi'de Antep fıstığı hasadı sürüyor Kaymakam Vekili Kemal Duru Antep fıstığı hasadına katıldı
YEREL HABERLER Selendi'de Antep fıstığı hasadı sürüyor Kaymakam ...
Salihli’de zabıta haftasına pastalı kutlama
YEREL HABERLER Salihli’de zabıta haftasına pastalı kutlama
Turgutlu Belediyespor’a Amerika’dan transfer
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyespor’a Amerika’dan transfer
Soma'da traktör devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Soma'da traktör devrildi: 1 ölü
Başkan Besim Dutlulu, zabıta haftasını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Besim Dutlulu, zabıta haftasını kutladı
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, kalbinden 6 santimetrelik tümör çıktı
YEREL HABERLER Nefes darlığı şikayetiyle gitti, kalbinden 6 ...
Selendi'nin düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı
YEREL HABERLER Selendi'nin düşman işgalinden kurtuluşu törenle ...
Turgutlu Belediyesi ekiplerinden yol ve ağaçlandırma çalışması
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi ekiplerinden yol ve ağaçlandırma ...
Turgutluspor'da değişim
YEREL HABERLER Turgutluspor'da değişim
Manisa FK'da Hakan Barış iddialı
YEREL HABERLER Manisa FK'da Hakan Barış iddialı
Kırkağaç'ta çerezlik ayçiçeğine ilgi artıyor
YEREL HABERLER Kırkağaç'ta çerezlik ayçiçeğine ilgi artıyor
Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Selendi’de badem hasadı başladı
YEREL HABERLER Selendi’de badem hasadı başladı
Akhisarspor kongreye gidiyor
YEREL HABERLER Akhisarspor kongreye gidiyor
Akhisarspor olağanüstü kongre kararı aldı
YEREL HABERLER Akhisarspor olağanüstü kongre kararı aldı
Başkan Çerçi bağda üzüm kesti, sergi yaptı
YEREL HABERLER Başkan Çerçi bağda üzüm kesti, sergi yaptı
Başkan Yılmaz, Özel Sağlık ve Kişisel Bakım Komitesini ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, Özel Sağlık ve Kişisel Bakım ...
Alaşehir'de trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Alaşehir'de trafik kazası: 2 yaralı
Tütün mamulü üreticilerine yüzde 30 yerli tütün kullanma zorunluluğu getiriliyor Bakan Pakdemirli: “Tütünümüzü daha değerli satma imkanı doğacak” Pakdemirli, Manisa’da AK Parti Selendi İlçe Kongresine katıldı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Zamanında Özal da eleştiriliyordu, Özal’ı da herkes göçüp gittikten sonra aradı. Şundan emin olun, Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede belki birkaç yüzyıl sonra dahi konuşulacak bir lider”
YEREL HABERLER Tütün mamulü üreticilerine yüzde 30 yerli tütün ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X