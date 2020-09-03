Sarıgöl’de uyuşturucu operasyonu

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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi’nde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine ormanlık alanda arama yaptı. Yapılan aramalarda İ.S. isimli şahıs tarafından kullanmak amacı ile ormanlık araziye ekilen 23 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda şüpheli İ.S. hakkında adli tahkikata başlandığı öğrenildi.

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