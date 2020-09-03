Turgutlu'da 30 milyon TL değerinde hint keneviri ele geçirildi



Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, jandarma ekipleri 4 farklı noktada piyasa değeri 30 milyon TL olan 11 bin 340 kök hint keneviri ele geçirdi. Turgutlu'daki operasyonun Manisa ilinde bugüne kadar en fazla yakalanan yasadışı ekilmiş kenevir bitkisi olayı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, saat 14.00 sıralarında Turgutlu'nun ova bölgesinde yasa dışı kenevir bitkisi operasyonu gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, istihbari çalışmalarla Turgutlu ovasında bulunan şahısların mısır tarlalarında drone ile yapılan kontroller ve arazi araması esnasında 4 farklı noktada bakımı yapılmış, boyları 2.5 ve 3 metre arasında değişen 11 bin 340 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Ele geçirilen maddelerin piyasa değerinin 30 milyon TL olduğu öğrenildi. Olayın, Manisa ilinde bugüne kadar en fazla yakalanan, yasadışı ekilmiş kenevir bitkisi olayı olduğu bildirildi. Jandarma ekiplerinin, şüphelilerin tespiti ve yakalanması için başlattığı soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2020-09-03 22:27:05



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