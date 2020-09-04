Sarıgöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlandı

Sarıgöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl düzenlenen törenle kutlandı.

Sarıgöl'ün düşman işgalinde kurtuluşunun 98. yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Sarıgöl Hükumet Konağı önündeki Atatürk Anıtı önündeki Atatürk Anıtına Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk tarafından çelenk konuldu. Günün önemi belirten bir konuşma yapan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Sarıgöl 4 Eylül 1922 yılında düşman esaretinden kurtuldu. Kuvayi milli ruhu içersinde İlçemizden Etem Hoca, Mazlum Bey ve isimsiz kahramanlar sayesinde ilçemizin kurtulmasına etken oldular. Buradan vatan uğruna şehit olan tüm şehitlerimizi saygıyla anmaktayım. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları küllerden yeni bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurdular anlara binlerce kez teşekkür eder, ruhları şad olsun. Korona virüs nedeniyle bu kurtuluş günümüzü şenlikler içersinde kutlamak istedim ama kısıtlı olarak kutlamak zorunda kaldık. İleri ki yıllarda coşkuyla kutlamak nasip olur" dedi.

Öte yandan Sarıgöl CHP Kadın Kollar tarafından da parti lokali önünde aşure dağıtımı yapıldı.

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