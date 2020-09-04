Somaspor özel maçta Turgutluspor'u geçti

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SOMA, (DHA) - TFF 3. Lig ekibi Somaspor ile 2. Lig'e dönen Turgutluspor'u karşı karşıya getiren hazırlık maçında kazanan 2-1'lik sonuçla siyah-beyazlılar oldu. Bu skorla Soma, yeni sezon öncesi oynadığı 4'üncü hazırlık sınavında da mağlubiyet yüzü görmedi. Özel maçlarda Kocaelispor'la 1-1 berabere kalan Manisa temsilcisi, Gölcükspor'u 3-0, Etimesgut Belediyespor ve Turgutlu'yu 2-1 yendi. Somaspor, yarın 1. Lig ekibi Akhisarspor'la Akhisar'daki hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2020-09-04 13:43:37



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