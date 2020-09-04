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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa Büyükşehir'den meyve sebze hallerinde denetleme

İHA

Manisa Büyükşehir'den meyve sebze hallerinde denetleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, merkez ve ilçelerde bulunan meyve ve sebze hallerinde incelemelerde bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediyesinde bir süre önce yapılan görev değişikliği sonrasında Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay, MASKİ Genel Müdürü olarak görevlendirildi. Aslay’ın genel müdürlük koltuğuna oturmasının ardından sorumluluğundaki daire başkanlıkları diğer genel sekreter yardımcılarına devrolmuştu. Bu kapsamda Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, sorumluluğuna geçen Kaynak ve İştirakler Daire Başkanlığı’na bağlı meyve ve sebze hallerine ziyaretlerde bulunarak personel ile tanıştı, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Ali Öztozlu, merkez, Turgutlu, Salihli ve Alaşehir ilçelerinde bulunan meyve sebze hallerinde incelemede bulunarak verilen hizmetleri yerinde inceleyip, sorumlulardan bilgi alırken yanı zamanda da zabıta personelleri tarafından yapılan yol denetimlerine katıldı. Öztozlu’ya ziyaretlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan eşlik etti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, inceleme ziyaretlerine ilk olarak merkezde bulunan meyve ve sebze halinden başladı. Burada Öztozlu’yu Kaynak ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, hal müdürü ve personel karşıladı. Öztozlu, hal içindeki esnafı da ziyaret ederek, hayırlı işler dileklerini iletti, işlerinin nasıl olduğunu sordu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, merkez halinde yaptığı ziyaret sonrası ManisaTurgutlu karayolu üzerinde bulunan zabıta denetim noktasındaki görevli personelleri ziyaret etti. Burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Öztozlu, personele kolay gelsin diledi.
Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve beraberindeki Kaynak ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, sırasıyla Turgutlu, Salihli ve Alaşehir ilçelerindeki halleri ziyaret etti, ilçeler arası yollarda yapılan denetimlere katıldı. Burada kendilerine Turgutlu Muhtarlık İşleri Sorumlusu Hakan Ulak, Salihli Muhtarlık İşleri Sorumlusu Orçun Abalı, Alaşehir Muhtarlık İşleri Sorumlusu Himmet Güneş ve zabıta personelleri eşlik ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

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