Salihli’de kurtuluş coşkusu 98’inci kez yaşandı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda: “Bugün bizim gurur günümüzdür”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli’de kurtuluş coşkusu 98’inci kez yaşandı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda: “Bugün bizim gurur günümüzdür”

İHA

Salihli’de kurtuluş coşkusu 98’inci kez yaşandı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda: “Bugün bizim gurur günümüzdür”

Manisa’nın Salihli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uygun, maskeli şekilde düzenlenen çelenk sunma töreniyle kutlandı.
Şehitlik Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunum töreninde Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından anıta çelenkler sunuldu. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda yaptı. “Bu gün bizim gurur günümüzdür” diyen Başkan Kayda, “Tarihi eşsiz kahramanlıklarla dolu olan yüce Türk milleti son yüzyılda büyük acılar çekmiş, kanıyla canıyla bu toprakların vatan olmasının bedelini ödemiştir. 19 Mayıs 1919 da Samsun’a düşen kıvılcım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm yurtta Özgürlük ateşine dönüşmüş ve yaşlısı, genci kadını, kızı bütün Anadolu halkı bağımsızlık uğruna cepheden cepheye koşmuştur. 5 Eylül 1922 tarihine gelindiğinde Salihli’mizden düşman çizmeleri kovulmuş, bu toprakların gerçek sahibi kahraman atalarımız bayrağımızı göndere dikmiştir. Bu gün bizim gurur günümüzdür. Bugün bizim düğün günümüzdür. Bugün bizim bayram günümüzdür. 5 Eylül Kurtuluş Günü’müz hepimize kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Yarınlarımız daha aydınlık, geleceğimiz daha bereketli, ufkumuz daha açık”
Başkan Kayda, konuşmasına şöyle devam etti: “Salihli şehitler yadigarı göz bebeğimizdir. Salihli bizim ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz, havasını soluduğumuz, doğup büyüdüğümüz ata toprağımızdır. 5 Eylül 1922’den bugüne aradan geçen 98 yılda Salihli’miz Atatürk’ün gösterdiği çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak için büyük adımlar atmıştır. Hayalini kurduğumuz 5 Eylül Üniversite Yerleşkesiyle, Organize Sanayi Bölgesi yatırımlarıyla, doğalgazıyla, tarımsal üretimiyle, sosyal ve sportif tesisleriyle vizyonunu ortaya koymuştur. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına giderken atalarımızın canlarıyla, kanlarıyla bizlere bıraktığı cennet Salihli’mizi daha da geliştirmeye, daha da büyütmeye kararlıyız. Salihli’nin yarınları daha aydınlık, Salihli’nin geleceği daha bereketli, Salihli’nin ufku daha da açık”
Çelenk sunma törenine Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, belediye başkan yardımcıları, oda ve dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akhisarspor'dan birlik çağrısı
YEREL HABERLER Akhisarspor'dan birlik çağrısı
Turgutluspor'da Talha imzaladı
YEREL HABERLER Turgutluspor'da Talha imzaladı
AK Partili Güngör güven tazeledi
YEREL HABERLER AK Partili Güngör güven tazeledi
Vali Karadeniz uyardı: “Vatandaşı rahatlatacak durumda değiliz” Manisa’da alışveriş merkezleri denetlendi
YEREL HABERLER Vali Karadeniz uyardı: “Vatandaşı rahatlatacak ...
Manisa Büyükşehir'den meyve sebze hallerinde denetleme
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir'den meyve sebze hallerinde ...
Spil Milli Parkı’ndaki yaban hayatı için seferber oldular
YEREL HABERLER Spil Milli Parkı’ndaki yaban hayatı için seferber ...
Başkan Dutlulu, maske ve mesafe denetimi yaptı
YEREL HABERLER Başkan Dutlulu, maske ve mesafe denetimi yaptı
Manisa polisi uyuşturucuya geçit vermiyor
YEREL HABERLER Manisa polisi uyuşturucuya geçit vermiyor
Somaspor özel maçta Turgutluspor'u geçti
YEREL HABERLER Somaspor özel maçta Turgutluspor'u geçti
Besim Dutlulu'dan Akhisarspor açıklaması
YEREL HABERLER Besim Dutlulu'dan Akhisarspor açıklaması
Sarıgöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Sarıgöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı ...
Kula’nın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı
YEREL HABERLER Kula’nın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı
Başkan Çerçi domates üreticisiyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Çerçi domates üreticisiyle buluştu
Manisa'da otomobil takla atarak tarlaya uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da otomobil takla atarak tarlaya uçtu: 2 ...
Kula'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kula'da uyuşturucu operasyonu
Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 6 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 6 kilogram esrar ele ...
(Özel) Çöl sıcakları zeytini vurdu Zeytin üreticisini endişelendiren görüntü: Zeytinler buruşmaya başladı Üreticiler zeytindeki buruşmaların rekolteyi etkileyeceğinden endişeli Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur: “Çok büyük bir verim kaybına neden olacak” “Bu yıl geçen seneye göre rekoltenin yüzde 20, yüzde 30 düşük olacağını tahmin ediyorum”
YEREL HABERLER (Özel) Çöl sıcakları zeytini vurdu Zeytin üreticisini ...
Turgutlu'da 30 milyon TL değerinde hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Turgutlu'da 30 milyon TL değerinde hint keneviri ele ...
Sarıgöl’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Sarıgöl’de uyuşturucu operasyonu
Manisa’da 11 bin 340 kök kenevir ele geçirildi Piyasa değeri 30 milyon TL'lik kenevir bitkisi imha edildi
YEREL HABERLER Manisa’da 11 bin 340 kök kenevir ele geçirildi Piyasa ...
Hayri Baraçlı'dan Manisa Büyükşehir'e ziyaret
YEREL HABERLER Hayri Baraçlı'dan Manisa Büyükşehir'e ziyaret
Manisa'da kadınlar üretecek, geleneksel el sanatları canlanacak
YEREL HABERLER Manisa'da kadınlar üretecek, geleneksel el sanatları ...
Vali Karadeniz deprem sonrası çalışmalar hakkında bilgi aldı
YEREL HABERLER Vali Karadeniz deprem sonrası çalışmalar hakkında ...
Yunusemreli judocu Ümit Milli Takım kampına davet edildi
YEREL HABERLER Yunusemreli judocu Ümit Milli Takım kampına davet ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X