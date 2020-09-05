Manisa CBÜ en çok tercih edilen üniversiteler arasında

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) lisans programlarında yüzde 98,33’lük oranla en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer aldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165’ine yerleştirme yapıldı. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları doğrultusunda, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ne 10 bin 171 yeni öğrenci kayıt yapma hakkını elde etti. Ön Lisans programlarına 4 bin 999 öğrenci kayıt yapma hakkına sahip olurken, lisans programlarındaki sayı ise 5 bin 172 oldu. Yüzde 98,33’ü lisans, yüzde 93,18’i ön lisans olmak üzere toplamda yüzde 95,75’lik payla en çok tercih edilen üniversiteler arasında yerini alan Manisa Celal Bayar Üniversitesi, çağın gerekliliklerine göre gelişimi ilke edinen anlayışı, yenilikçi bakış açısı ve uluslararası ilişkilerini güçlü tutan, öğrenci odaklı yapısıyla gelecek sunan üniversiteler arasında yerini aldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Ahmet Ataç, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilere yönelik yaptığı açıklamada, “Doğru bir tercih yaparak, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ailesine katılımınızdan dolayı sizleri kutluyorum. Öğrenci odaklı bir üniversitede eğitim görmenin ayrıcalığını doyasıya yaşamanız dileğiyle hepinize hoş geldiniz diyor, sevgilerimi sunuyorum” dedi.

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