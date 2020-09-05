Manisa'da 48 kişiye maske takmamaktan ceza

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Manisa'da dün yapılan korona virüs (Covid19) denetimleri kapsamında, 48 kişiye maske takmamaktan, 3 berber esnafına ise tek kullanımlık malzeme bulundurmamaktan toplam 45 bin 567 TL cezai işlem uygulandı.

Manisa Valiliği, 4 Eylül tarihinde Covid19 kapsamında il genelinde gerçekleştirilen denetimlerle ilgili açıklama yaptı. Covid19 salgınına karşı alınan tedbir ve yasakların uygulanmasına ilişkin Manisa'da yapılan denetimlerde; 48 kişiye maske takmamaktan, 3 berbere tek kullanımlık malzeme bulundurmamaktan toplam 45 bin 567 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.

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