Manisa'da partisinin Selendi İlçe Kongresi'ne katılan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, son günlerde açıklamalarıyla Türkiye’yi hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a ve hükümeti eleştiren ana muhalefete yüklendi.

MHP Selendi İlçe Teşkilatı'nın olağan kongresi Nazmi Gürcan Parkı Gençlik Merkezi toplantı salonunda yapıldı. Kongreye MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar ve delegeler katıldı. Mevcut Başkan Mehmet Karabulut’un tek liste olarak girdiği kongrenin Divan Başkanlığını MHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Mustafa Karakaş gerçekleştirdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede yapılan konuşmalarda, parti içindeki birlik ve beraberliğe vurgu yapıldı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise yaptığı konuşmada hem Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a hem de muhalefete yüklendi.



"Yunan’dan önce Fransa’yı defettik"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye’yi hedef alan açıklamalarına tepki gösteren Akçay, “Fransa’nın Cumhurbaşkanı son günlerde ikide bir çok hadsiz ve küstah açıklamalarda bulunuyor ve Fransa’nın hareketleri de hiç iyiye işaret değil. Fransa’ya şunu hatırlatmamız lazım. Genelde Fransa eleştirilirken Kuzey Afrika’dan, dünyanın dört bir yanında soykırım ve sömürgecilik yapan bir ülke olarak tanımlanıyor. Fakat 1918 Mondros Mütarekesi'nin ardından yurdumuzu işgal eden, Adana, Antep, Maraş’ta soykırım yapan, Ermeni komitacıları destekleyen bir ülkedir. Fransa’ya hatırlatmamız gereken yine kendi tarihidir. Biz Yunan’dan evvel Fransa’yı defettik. Fransa kim oluyor? Fransa ile bir Ankara Anlaşması imzalandı işgal günlerinde. O anlaşmayı yapmak zorunda kaldı neden? Bu çok önemli. Adana, Antep, Urfa’yı işgal eden Fransa bugün Suriye sınırlarındaki Afrin’i karargah seçmişti. Mustafa Kemal önderliğinde birliklerimizin düzenli orduya çevrilmesinin ardından Afrin’e operasyon düzenlendi. 1920’de ne işimiz varsa bugün de Zeytin Dalı Operasyonu ile onu gerçekleştirdik. Bu nedenle Fransa bu operasyon sonrası anlaşma yapıp def olup gitmek zorunda kaldı. Yunanistan’ı kışkırtan ve hadsiz sözlerine devam eden bu Macron’a bu tarihi de hatırlatmak isteriz. Ayrıca diyor ki 'Türkler sözden ziyade eylemden anlar' diyerek tehditkar, küstah ve hadsiz açıklamalarına da devam ediyor. Biz de Napolyon’un sözüyle mukabil edelim. Onların atası var Napolyon, diyor ki ‘Bana Türklerden bir ordu verin dünyayı zapt edeyim’, bunu hatırlasın. Kanuni Sultan Süleyman’ın fermanını hatırlasın ve Avrupa’nın ırkçı, materyalist, sömürgeci bir kültüre sahip olduğunu ve hiçbir zaman Türkiye’ye ve Türk milletine dost olmayacaklarını zihnimize bir mıh gibi çakmamız gereken günlerdeyiz” dedi.



Ana muhalefete yüklendi

Konuşmasının devamında hükümeti eleştiren CHP'ye de yüklenen Akçay, “Var ya Türkiye’de bazıları, ‘Türkiye yalnız kalmış da’, ‘Bunun sorumlusu hükümetmiş de’, ‘Kimse yokmuş yanımızda’. Kurtuluş Savaşı'nda kim vardı yanımızda, hangi meselede kim vardı yanımızda, Kıbrıs sorununda Avrupa mı vardı yanımızda. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan dahi düşmanlık yapıyor. Darbeci Sisi yönetimindeki Mısır bile Türkiye’nin hak ve menfaatlerine karşı, Türkiye karşıtlarıyla işbirliği içerisinde hareket ediyor. Ne yapacağız. Bunların dayatmalarına, bunların tekliflerine boyun mu eğeceğiz. Otur deyince oturacak, dur deyince duracak, sus deyince susacak, gel deyince gelecek, git deyince gidecek Türkiye istiyorlar. O zaman dost olacaksın. Dost olursun ama bu vatanı da vatan olmaktan çıkartırlar. Bu haince bir duruştur. Türkiye güçlü ve kararlı oldukça buna tabi olmak ve saygı duymak zorundalar. Irak ve Suriye’nin kuzeyinde yaşananlar, Doğu Akdeniz’de ve Libya’da yaşanan hadiseler doğrudan Türkiye’nin istiklalini ve istikbalini ilgilendirmektedir. Bu bir beka mücadelesidir. Türkiye bugün bu beka mücadelesini şanlı, asil ve güçlü bir şekilde vermektedir. Bu kara propaganda yapan şom ağızlara asla itibar etmeyin. Maalesef siyaset adına, muhalefet adına halen Merkel’in, Macron’un ağzıyla eleştirenler var. Bunlar Suriye’de Putinci, Libya’da Hafterci, Mısır’da Sisici, ABD’de Trumpçı diyeceğim de Joe Biden var bir de o da diyor ya ‘Türkiye’de muhalefeti destekleyeceğim’. Bütün bunların özeti şudur. Büyük kurultayımızın parolası. İstiklal için birlik, en büyük gücümüz Türk milletinin birlik ve beraberliğidir. Armudun sapı, üzümün çöpü diyerek ayrıntıya teferruata takılıp kalamayız. Cumhur ittifakı bunun için tesis edildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bunun için kuruldu. Türkiye’nin istiklal ve İstikbal mücadelesinde hem milli iradesini tahkim etmek, Türkiye’yi siyaseten, ekonomik olarak ve askeri bir güç olarak tahkim etme faaliyetleridir bunlar. Hayat gelip geçiyor. Hepimiz bugün varız yarın yokuz ama gelecek nesillere büyük ve güçlü, refah içinde, esenlik içinde, başı dik bir ülke bırakacağız” şeklinde konuştu.

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