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Akhisar'ın kurtuluşunun 98. yılı coşkuyla kutlandı

İHA

Akhisar'ın kurtuluşunun 98. yılı coşkuyla kutlandı

Akhisar’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı düzenlenen törenlerle coşku içinde kutlandı.
6 Eylül Akhisar’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl kutlama etkinlikleri Milli Egemenlik Meydanında yapıldı. Resmi kutlama programı ardından Akhisar Belediyesi hizmet binası önünde ‘Akhisar’ın Kurtuluşu’ adlı halk oyunu sergisi düzenlendi. Çelenklerin sunumu, Akhisar Belediyesi Bando ekibi eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Öğrencilerin okudukları şiirlerin ardından Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.
Başkan Besim Dutlulu konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Milli Mücadelemizin 98’inci yılında, Kuvayi Milliye Şehri Akhisar’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun şerefine bugün bir aradayız. Sözlerime başlamadan önce bu toprakları bizlere vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, yürekleri vatan aşkı ile dolu aziz Şehit ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Millî Mücadele, Anadolu'nun her karış toprağına yüce milletimizin mübarek kanı ve tertemiz alın teri akıtılarak tarihe yazılmış büyük bir kahramanlık destanıdır. Türk milletine bu mücadele ruhunu veren en büyük unsur, özgürlük ve bağımsızlığa olan inancı ve özlemidir. Bugün özgür ve bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşıyorsak, esaret altında yaşamaktansa ölümü tercih eden, şehitlik mertebesini kendine şeref madalyası gören atalarımız sayesindedir. İşgal acılarını yaşayanlar bilir ve şehrimizde bu acılar ne yazık ki yaşanmıştır. Akhisar’ımızın geçmişte çektiği acıları, vermiş olduğu mücadeleyi asla unutamayız. Geçmişimizden aldığımız bu mücadele ruhu ile birlikte şanlı Türk Bayrağımızı gelecek nesillere devredeceğiz. Akhisar halkı olarak bizler, bize bu cennet toprakları canlarını vererek bırakan atalarımızı asla unutmayacağız. Şehitlerimizin kanı ile sulanan bu topraklar bize en büyük mirastır. Bugün ise bu büyük mücadelenin bu onurlu, şanlı başarının mirasçıları olan bizler bütün bunları bir emanet bilmeli ve emaneti yücelterek korumayı ilke edinmeliyiz. 98 yıl önce bugün, 30 Ağustos’ta kazanılan Büyük Zafer’in ardından, 6 Eylül 1922’de işgalci devletler, kahraman askerlerimiz tarafından Akhisar’dan kovularak Ege Denizi’ne doğru sürüldü. Kahraman askerlerimiz 6 Eylül 1922’de düşmanı Akhisar’dan kovarak, Türk bayrağımızı bir daha inmemek üzere göndere çekmiş ve Akhisar'ımızın kurtuluşunu ilan etmiştir. Milli Kurtuluş Mücadelemizin zafere ulaşmasında önemli bir yere sahip olan Akhisarlılar, bu ülkenin kurucusu, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik saldırılara da hiçbir zaman geçit vermemiştir ve vermeyecektir. 98 yıl önce Akhisar'da yakılan Milli Mücadele Ateşi ve Kuvayi Milliye Ruhu bugün de aynı azim, kararlılık ve inançla devam etmektedir. Bugün dünyanın içerisinde bulunduğu korona virüs salgını sebebiyle meydanlarda çok kalabalık olamıyoruz. Ama evlerinde, balkonlarında binlerce Akhisarlı, zaferimizin ve kurtuluşumuzun coşkusunu kalplerinde hissetmeye devam ediyor. Akhisar’ın bu asil duruşunu saygıyla selamlıyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, yürekleri vatan aşkı ile dolu aziz Şehit ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle anarken, tüm Akhisarlıların 6 Eylül Kurtuluş Günü’nü kutluyorum.”
Resmi programın ardından Tarihçi Mustafa Kuzucuk eşliğinde Akhisar’ın ilk Kurtuluş Savaşı şehidi İsmail Efendi’nin mezarı ziyaret edilerek, kabri başında anıldı. Edilen duaların ardından Kuzucuk, Akhisar’ın Kurtuluş Savaşı tarihi hakkında bilgiler verdi. Daha sonra şehidin mezarına karanfil bırakıldı.

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