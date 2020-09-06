Başkan Baytok: "Hakkımı helal etmiyorum”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Baytok: "Hakkımı helal etmiyorum”

İHA

Başkan Baytok: "Hakkımı helal etmiyorum”

Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, 13. Olağan Kongrede yaptığı konuşmasında geçen dönem meclis üyeliği yapan ve görevi bittikten sonra mazeretsiz ve habersiz bir şekilde partiden istifa eden 2 eski meclis üyesine hakkını helal etmediğini söyledi. Başkan Baytok’un bu sözleri kongre salonunda büyük destek görerek uzun süre ayakta alkışlandı.
Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanlığı’nın 13. Olağan kongresi, bugün MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’ın katılımıyla gerçekleşti. Kongreye tek liste aday olarak giden Başkan Baytok, güven tazeleyerek yeniden başkanlık görevine seçildi.
Yeniden göreve seçilmenin verdiği gururdan bahsederek sözlerine başlayan Başkan Baytok, görev aldığı süreçte yaptıkları faaliyetleri anlattı. Daima milliyetçi düşünce ile görev yaptıklarını dile getiren başkan Baytok’un 20142019 dönemi ile ilgili söylediği bazı sözler ise uzun süre ayakta alkışlandı. Hiçbir izah yapmadan meclis üyeliği görevlerinin bittiği gün partiden istifa eden 2 eski meclis üyesine hakkını helal etmediğini açıklayan Başkan Baytok, kongreye katılan partililerin de haklarını helal etmemelerini istedi. Başkan Baytok’un bu sözleri büyük destek görerek uzun süre ayakta alkışlandı.
Başkan Baytok şunları söyledi: "2019 seçimlerinde Kula İlçe Teşkilatı olarak Genel Başkanımızın izinde Cumhur İttifakına inancımız ve desteğimiz tamdır. Cumhur İttifakı’nın devam etmesinin ülkemiz için zaruriyet olduğunun farkındayız ve bu eksende çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ancak bu ittifaka inanmayıp seçim zamanı başka kapılara dolaşan, başka siyasi partilere çalışmak suretiyle Cumhur İttifakı’na ihanet edenlerin de listeleri elimizdedir ve zamanı geldiğinde bu defterler bir bir açılacaktır. Kimsenin yaptığı ihanet yanına kar kalmayacaktır. Değerli ülküdaşlarım, bir konuyu üzülerek de olsa sizlerle paylaşmak istiyorum. 2014 yılında girmiş olduğumuz yerel seçimde başka siyasi partiden partimize geçerek belediye meclis üyeliğine seçilen 2 belediye meclis üyesi, belediye meclis üyeliği bittikten sonra ne yazık ki hiç izah bile etmeden partimizden istifa etmiştir. Üzülerek söylüyorum ama 5 sene en azından biz onlara teşkilatımızın en değerli makamını sunduk. Ama o arkadaşlar hiç izah bile etmeden EDevlet üzerinden meclis üyeliklerinin bittiği gün partimizden istifa etti. Onlardan şunu beklerdim. En azından 5 sene yolda yürüdükleri arkadaşlarına siyasi destek olarak partimizden kalmalarıydı. Ama onlara hakkımı helal etmiyorum. Sizlerin de helal etmemesini istiyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kula MHP’de Başkan Baytok güven tazeledi
YEREL HABERLER Kula MHP’de Başkan Baytok güven tazeledi
Akhisar'ın kurtuluşunun 98. yılı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Akhisar'ın kurtuluşunun 98. yılı coşkuyla kutlandı
MHP’li Akçay’dan Macron ve CHP'ye tepki MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: “Biz Yunan’dan evvel Fransa’yı defettik. Fransa kim oluyor?” “Yunanistan’ı kışkırtan ve hadsiz sözlerine devam eden bu Macron’a bu tarihi de hatırlatmak isteriz” “Irak ve Suriye’nin kuzeyinde yaşananlar, Doğu Akdeniz’de ve Libya’da yaşanan hadiseler doğrudan Türkiye’nin istiklalini ve istikbalini ilgilendirmektedir. Bu bir beka mücadelesidir”
YEREL HABERLER MHP’li Akçay’dan Macron ve CHP'ye tepki MHP Grup ...
Yunusemreli sporcular antrenmanlarını aksatmıyor
YEREL HABERLER Yunusemreli sporcular antrenmanlarını aksatmıyor
Banka Müdürü Kalbine Yenildi
YEREL HABERLER Banka Müdürü Kalbine Yenildi
Akhisarspor'da dağılma korkusu
YEREL HABERLER Akhisarspor'da dağılma korkusu
KPSS'ye geç kalanların yardımına büyükşehir koştu
YEREL HABERLER KPSS'ye geç kalanların yardımına büyükşehir koştu
Otomobil, traktöre çarpıp yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, traktöre çarpıp yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı
Antep fıstığı kavlatma makinesi Akçaköy’de hizmete girdi
YEREL HABERLER Antep fıstığı kavlatma makinesi Akçaköy’de hizmete ...
Otomobil traktöre çarpıp yan döndü: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil traktöre çarpıp yan döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Turgutluspor transferde Fenerbahçe'den Emre'yi kiraladı
YEREL HABERLER Turgutluspor transferde Fenerbahçe'den Emre'yi ...
Kırkağaç MHP'de Halil Boğaz güven tazeledi
YEREL HABERLER Kırkağaç MHP'de Halil Boğaz güven tazeledi
Evini 3 milyon euro teklif eden Yunan'a satmadı
YEREL HABERLER Evini 3 milyon euro teklif eden Yunan'a satmadı
AK Parti Yunusemre'de Katıöz ile 'yola devam' dedi
YEREL HABERLER AK Parti Yunusemre'de Katıöz ile 'yola devam' dedi
Evine 3 milyon euro veren Yunan'a tokat gibi cevap: "Yunan bayrağı dalgalanamaz"
YEREL HABERLER Evine 3 milyon euro veren Yunan'a tokat gibi cevap: ...
Salihli’de 'Değerli Zamanlar' projesi sona erdi
YEREL HABERLER Salihli’de 'Değerli Zamanlar' projesi sona erdi
Manisa'da 48 kişiye maske takmamaktan ceza
YEREL HABERLER Manisa'da 48 kişiye maske takmamaktan ceza
Manisa CBÜ en çok tercih edilen üniversiteler arasında
YEREL HABERLER Manisa CBÜ en çok tercih edilen üniversiteler ...
Salihli’de kurtuluş coşkusu 98’inci kez yaşandı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda: “Bugün bizim gurur günümüzdür”
YEREL HABERLER Salihli’de kurtuluş coşkusu 98’inci kez ...
Akhisarspor'dan birlik çağrısı
YEREL HABERLER Akhisarspor'dan birlik çağrısı
Turgutluspor'da Talha imzaladı
YEREL HABERLER Turgutluspor'da Talha imzaladı
AK Partili Güngör güven tazeledi
YEREL HABERLER AK Partili Güngör güven tazeledi
Vali Karadeniz uyardı: “Vatandaşı rahatlatacak durumda değiliz” Manisa’da alışveriş merkezleri denetlendi
YEREL HABERLER Vali Karadeniz uyardı: “Vatandaşı rahatlatacak ...
Manisa Büyükşehir'den meyve sebze hallerinde denetleme
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir'den meyve sebze hallerinde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X