Turgutluspor'a gurbetçi sağ bek

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) - TFF 2. Lig'de 5 yıl aradan sonra mücadele edeceği yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Turgutluspor, geçen sezon Adanaspor'da forma giyen Marvin Sinan Büyüksakarya'yı renklerine bağladı. Gençlerde hem Almanya hem de Türkiye'de milli takımların formalarını giyen 25 yaşındaki sağ bek, Başkan Taner Kestaneci'nin katıldığı törenle sözleşme imzaladı. Marvin Sinan, Almanya'da kariyerinde daha önce SC Wiedenbrück ve VfR Aalen formalarını da giydi.

Öte yandan yeni sezon öncesi geçen sezon takıma 3. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşatan teknik direktör Cüneyt Biçer'le yollarını ayırıp yerine İbrahim Cezayir'i getiren kırmızı-siyahlılarda Turgutlulu Antrenör Eray Gülay'ın görevine de son verildiği öğrenildi. Gülay, kulübe veda mesajı yayınladı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

2020-09-07 12:22:53



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