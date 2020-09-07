Çekirdeksiz üzüm alımları başladı



Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Sarıgöl ve Saruhanlı ilçelerinde, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından çekirdeksiz kuru üzüm alımına başlandı. Üreticiler, sıraya girebilmek için akşamdan alım merkezi önüne gelerek, traktörlerinin üzerinde sabahladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 27 Ağustos günü Giresun'da düzenlediği basın toplantısıyla çekirdeksiz kuru üzüm fiyatlarını açıkladı. Bakan Pakdemirli, TMO'nun kuru üzüm alımlarına 7 Eylül'de başlayacağını duyurdu. 9 Numara üzüm fiyatı 12,5 TL olarak açıklanırken, üzüm alımlarına Alaşehir Killik Mahallesi'nde başlandı. Bu kapsamda TMO bugün Manisa ile ilçelerinde Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Sarıgöl, Saruhanlı ve Denizli Buldan'ın yanı sıra İzmir ve Salihli Ticaret Borsaları üzerinden alımların yapılabileceği çekirdeksiz kuru üzüm alımına başladı. Geçen yıl çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesi, 308 bin ton olarak gerçekleşmişti.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, alım merkezini ziyaret etti. Randevulu sistemle pazar günleri hariç haftanın 6 günü gerçekleştirilecek alımlarda, üreticiden boşaltma ücreti talep edilmeyeceği ve ürün teslimatlarının sadece ürün sahiplerinin yapılabileceğini duyuruldu.

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, üreticilerin uygulamadan memnun olduğunu belirtip, "TMO, Alaşehir'de Killik Mahallesi'nde kiralamış olduğu depolarda alımlara başladı. Ödemeler 10 gün içinde üreticinin hesabına yatırılacak. Pandemi döneminde yoğun üreticilerimize verilen destekten dolayı devletimize teşekkür ederiz. Fiyatlar uygun, üreticiler memnun" dedi. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2020-09-07 12:51:23



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