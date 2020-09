Üzüm alımları başladı, çiftçiler depoların önünde kuyruk oluşturdu Bakan Pakdemir’li açıkladı, TMO’da üzüm alımları başladı Kuru üzüm alımlarının başladığı TMO ve TARİŞ’te çiftçiler kuyruk oluşturdu Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk: "7 ayrı noktadan TMO tarafından çekirdeksiz Sultani kuru üzümün alımları gerçekleştiriliyor" Çiftçiler açıklanan fiyattan memnun

Manisa'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 7 Eylül'de üzüm alımlarının 9 numara üzüm için 12,5 lira taban fiyat üzerinden alımlara başlanacağının açıklanması üzerine çiftçiler mahsullerini getirmeye başladı. Ürünlerini satmak için alım noktalarına gelen çiftçiler traktör kuyrukları oluşturdu.

Geçtiğimiz 27 Ağustos’ta Manisa Ticaret Borsası tarafından düzenlenen alım törenine canlı bağlantıyla katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 9 numara üzüm için TMO’nun 12.5 lira alım garantisi verdi. Bu kapsamda TMO bugün itibarıyla Manisa ile ilçeleri Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Sarıgöl, Saruhanlı ve Denizli Buldan'ın yanı sıra İzmir ve Salihli Ticaret Borsaları üzerinden alımların yapılabileceği çekirdeksiz kuru üzüm alımına başlandı. Bakan Pakdemirli’nin alımların 7 Eylül’de başlayacağını açıklaması üzerine üzümlerini çuvallayan üreticiler soluğu TMO ve TARİŞ’te aldı. TMO’ya internet üzerinden randevu aldıktan sonra çiftçi kayıt sistemi belgeleriyle birlikte gelen çiftçilerin mahsulleri ekspertizler tarafından değerlendirildikten sonra numara verilerek fiyatları belirlendi. Çuvallarla getirilen ürünler daha sonra depolara konulmaya başlandı.

TARİŞ depolarında da üzüm alımları başlarken, çiftçilerin traktörleri uzun kuyruklar oluşturdu. TARİŞ’te de ekspertizler tarafından numaralandırılan üzümler depolara yerleştirildi.

Üzümünü TARİŞ’e getiren üreticilerden Mustafa Kököz, “TARİŞ’e geldik. Senelerden beri TARİŞ’in ortaklarından olduğum için her yıl üzümümüzü buraya veriyoruz. Biz üzüm fiyatlarını 13,5 olarak bekliyorduk. Ama çoğu çevrede konuşulan ‘Her şeye yüzde 25 zam geldi' dediler. Bu fiyat 9 numara için verildi. Ama 8 numara üzüm için 12,5 lira fiyat verilmesi gerekiyordu. Şu anda tabi TARİŞ daha fiyatını açıklamadı” dedi.

Bu yıl bağlarda hava şartlarından dolayı zarar meydana geldiğini belirten Kököz, “Bu sene bağlarda silkinti yaptı. Bu yüzde neredeyse bütün çiftçilerde zarar var. Havalar bir sıcak bir soğuk gidince silkinti oldu. Ona istinaden geçen seneye nazaran çok büyük bir zarar var” diye konuştu.

Sezonun pek iyi geçmediğini belirten üzüm üreticisi Hüseyin Hasacar, “Şu an üzüm fiyatları için bir şey söyleyemem. Bana göre normal. Eskiden üzüm 1 dolar diyorlardı. Şu an aşağı yukarı 2 dolar seviyelerinde. Yağışlar zamanında yağmadı. Çok fazla üzüm vardı bazı yerlerde üzüm kendini besleyemedi. Sezon çok iyi geçti diyemem” dedi.



“7 Eylül itibariyle TMO alımlara başlamış durumda”

Bugün itibariyle TMO tarafından üzüm alımlarına başlandığını belirten Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “27 Ağustos’ta Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli canlı yayında üzüm törenimize katılmış ve orada Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 9 numara Sultani çekirdeksiz kuru üzümün 12 lira 50 kuruştan alınacağını belirtmişti. 7 Eylül itibariyle Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alımları başlayacağını söylemişti. Bugün 7 Eylül itibariyle TMO alımlara başlamış durumda. 7 ayrı noktadan TMO tarafından çekirdeksiz Sultani kuru üzümün alımları gerçekleştiriliyor. Eksperler sahada. Bugün saat 11.00 itibariyle alımlar başladı. Eksperler numuneler alarak, numaraları vererek üreticimizin ürünlerini alıyorlar” ifadelerini kullandı.



“Kalitenin bozulmaması için dikkat edilmesi gerekiyor”

Çiftçiler tarafından yetiştirilen ürünlerin belli standartlarda alınacağını belirten Öztürk, “Toprak Mahsulleri Ofisi çekirdeksiz Sultani kuru üzümü alırken de belli hususlara dikkat ediyor. Bunları da ilan etti. Çiftçilerimizin bugüne kadar özenle yetiştirdikleri ve dünya sofralarına gönderecekleri üzümlerin kalitesinin bozulmaması için de bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Çiftçilerimizin ürünlerini 50 kilogramlık, temiz, sık dokunmuş çuvallarda getirmesi gerekiyor. Getirdikleri üzümün yüzde 13 rutubetten fazla olmaması gerekiyor. TMO eksperleri getirilen ürünlerin bazılarını almayacaklar. Bu ürünler; içerisinde ambar zararlısı görülen, üzüm içinde kendi kokusu dışında deterjan, mazot, zift, küf gibi koku ihtiva eden ürünler TMO eksperleri tarafından değerlendirildikten sonra alımları gerçekleştirilmeyecek. Bu konuda çiftçilerimizin dikkatli olması gerekiyor” dedi.

Zor pazarlarda rekabet edildiğini belirten Öztürk, “Zor pazarlarda çekirdeksiz kuru üzümümüzü pazarlıyoruz. Nazlı alıcılarımız var. Üreticilerimiz büyük bir gayretle ürünlerini ürettiler. Son aşamada da üreticilerimiz en doğru şekilde TMO’ya ürünlerini getirirlerse bu süreci de tamamlamış olacaklar” dedi.

Yetiştirdiği ürününü TMO’ya getiren çiftçilerden İlyas Aykoç, “Fiyatlar iyi de numara düşüklüğü oluyor. Numarada düşüklük yapılmasa fiyatlar güzel. 9 numaralık üzüme 8 numara verilebiliyor. 10 numaralık üzüme 9 numara veriliyor. Başka yerde de yüksek numara veriyor ancak fiyat düşüklüğü veriliyor. Aynı hesabı bulabiliyor. Çuval başına yarım kilo kesiliyor o da yüksek. Çiftçilerimizin gözlerinden uyku akıyor. Alımlar biraz daha hızlı olursa daha iyi olur” diye konuştu.

