Turgutluspor'a bir gurbetçi daha

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) -
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Turgutluspor, gurbetçi sağ bek Marvin Sinan Büyüksakarya'dan sonra gurbetçi stoper Sinan Özkara´yı renklerine bağladı. Kırmızı-siyahlılar, Almanya'da futbola başlayıp son 1922 Konyaspor'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcuyla anlaştı. Gurbetçi oyuncu, Irlamaz Tesisleri'ndeki kulüp binasında düzenlenen törende kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Sinan, Turgutlu´da olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtirken, takımın başarısı için takım arkadaşlarıyla birlikte ellerinden gelen mücadeleyi yapacaklarını dile getirdi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)
2020-09-08 10:51:37
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