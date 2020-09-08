Polis denetimde uyuşturucu satarken yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polis denetimi sırasında uyuşturucu sattıkları tespit edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, dün ilçe genelinde denetim yaptı. Denetimler sırasında sokakta uyuşturucu sattıkları saptanan F.C. ve G.Y. gözaltına alındı. Üzerlerinde toplam 26 gram bonzai ele geçirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.C adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, G.Y. tutuklandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI
2020-09-08 14:49:34
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