Kurtuluş coşkusu tüm Saruhanlı’yı sardı

Saruhanlı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı, Saruhanlı Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Saruhanlı’nın düşman işgalinden kurtulduğu gün olan 7 Eylül’de kurtuluş coşkusu çelenk sunma töreninin ardından tüm ilçeye yayıldı. Saruhanlı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında ilk olarak gezici bando takımı eşliğinde şehir merkezinde araç konvoyu düzenlendi. Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Eşi Zehra Bilgin ve meclis üyeleri ile birlikte bando ekibinin de yer aldığı tırın üzerinden vatandaşları selamlayarak, halkın kurtuluş bayramını kutladı.



‘Anılarla Saruhanlı’ Fotoğraf Sergisi açıldı

Saruhanlı Belediyesi tarafından, ilçedeki sosyal tesislerde Saruhanlı'nın eski fotoğraflarından oluşan ‘Anılarla Saruhanlı’ isimli fotoğraf sergisi açıldı. Serginin açılışına Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Başkan Yardımcıları Hüseyin Baysal ve Mesut Sökmen ile Meclis üyeleri ve Millet İttifakı üyeleri de katıldı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, sergiyi ilgiyle dolaştı.



Kutlama programı

Etkinlikler kapsamında ilçedeki sosyal tesislerde kutlama programı düzenlendi. Halk oyunları şenliği ve canlı müzik programının yer aldığı etkinlik büyük beğeni topladı. Belediye Başkanı Zeki Bilgin, burada yaptığı konuşmada, "Bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin bedelini canlarıyla ödeyen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm hemşehrilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 7 Eylül kurtuluş günümüz kutlu olsun." dedi.

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