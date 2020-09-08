Yunusemre’de ova yolları düzenleniyor

Yunusemre Belediyesi, üreticilerin tarla ve bağlarına rahat ulaşabilmesi için ova yollarında düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki kırsal mahallelerde arazi yollarını düzenliyor. Üreticilerin tarla ve bağlarına rahatlıkla ulaşmalarını sağlayan belediye ekipleri, belirli bir program dahilinde bozulan ova yollarında düzenleme çalışması yapıyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Üreticilerimizin tarla ve bağlarına sorunsuz bir şekilde ulaşması için arazi yollarını düzenliyoruz. İhtiyaç olan mahallelerimizde de program dahilinde düzenleme çalışmalarımız sürecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.