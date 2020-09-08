Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını Manisa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu, silah, çeşitli ekipmanlar ve nakit para ele geçirildi

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Jandarma tarafından gerçekleştirilen şafak operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 5 kişi de gözaltına alındı. Jandarma Komando timinin de destek verdiği operasyonda 22 bin 345 kök Hint Keneviri, 65 kilogram kubar esrar, 12 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 170 bin TL nakit para ve çok sayıda ekipman ele geçirildi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi Tekeli mezrasında elde edilen istihbari çalışmalar neticesinde bu sabah 05.30 sıralarında Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. Operasyona 3 Jandarma Asayiş Komando Timi de katıldı. S.T. (51), N.T. (22), İ.T. (31), A.T. (15), B.T. (34) isimli şahısların ev ve ahırlarında, ayrıca uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen hazine arazileri dahil toplam 10 ayrı noktada yapılan eş zamanlı operasyonda, 22 bin 345 kök Hint keneviri bitkisi, 65 kilogram kubar esrar, 12 adet av tüfeği, 5 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız 6.35 mm. tabanca, 6 adet 6.35 mm. tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız 9 mm. tabanca, 234 adet 9 mm. tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız 7.65 mm. tabanca, 12 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 185 adet av tüfeği kartuşu, 405 adet doluma hazır av tüfeği kartuşu, 15 kilogram av tüfeği saçması, 2 kilogram barut, 3 adet barut ölçü aleti, 1 adet pointer cihazı, 4 adet cobra marka el telsizi, 2 adet av tüfeği dürbünü, 160 adet kartuş sıkıştırma kafesi, 170 bin TL nakit para ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile Şüpheli 5 şahıs gözaltına alınarak haklarında adli tahkikata başlanıldı.

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