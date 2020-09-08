Yayladaki evinin balkonunda kenevir yetiştirmiş Spil Dağı Sultan Yaylasında uyuşturucu operasyonu

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan yaylada bir evin balkonunda 44 kök kenevir ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi Sultan Yaylası mevkiinde H.S. (43) isimli şahsa ait evde yasa dışı Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı Sabuncubeli Karakolu tarafından operasyon yapıldı. Evde ve bahçesinde yapılan aramada, boyları 1550 santimetre arasında evin balkonunda saksı içerisinde 44 adet Hint keneviri bitkisi, 46 adet sentetik uyuşturucu hap ile uyuşturucu içiminde kullanılan bir adet aparat bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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