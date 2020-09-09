Soma'da çıkan orman yangınında bir mahalle boşaltıldı



Ersan ERDOĞANSerkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Soma ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin karadan müdahalesi devam ederken, alevlerin 100 metre yakınına kadar ulaştığı bir mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Tekeli Işıklar Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine alevlere, Manisa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 22 arazöz, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Soma Belediyesine ait itfaiye ekipleriyle müdahale devam edildi. Yangın bölgesine yaklaşık 100 metre yakınında bulunan ve alevlerin tehdit ettiği 160 kişinin yaşadığı mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi. Mahalle halkının yetiştirdiği hayvanlar da böligeden taşındı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ve Soma Belediye Başkanı Ali Tulup da alevlerin tehdit ettiği mahalleye gelerek, tahliye çalışmalarını yerinde inceledi, ekipleri yönlendirdi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Soma Ersan ERDOĞANSerkan ÖZDEMİR

2020-09-09 02:51:41



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