Manisa’daki orman yangını kontrol altına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’daki orman yangını kontrol altına alındı

İHA

Manisa’daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Soma ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale edilirken, yangın tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Öte yandan yangın ilk belirlemelere göre yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili oldu.
Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Tekeliışıklar Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple hava karardıktan sonra akşam saatlerinde meydana geldi. Mahallenin hemen yanında bulunan ormanlık alandaki yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekiple müdahale edilmeye başlandı. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 22 arazöz ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Soma Belediyesine ait itfaiye ekipleriyle müdahale edilen yangın 160 kişinin yaşadığı köye yaklaşık 30 metre kadar yaklaştı.
Alevlerin mahalleye sıçraması ihtimaline karşı mahallede yaşayan vatandaşlar ve hayvanlar jandarma ve AFAD ekipleri kontrolünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de destekleriye tahliye edildi.
"Rüzgarın da etkisiyle yangına müdahale zorlaştı"
Köyde yaşayanlar ilçe merkezinde misafirhanelere yerleştirilirken Kaymakam Fatih Akkaya'da yangın bölgesinde çalışmaları inceledi. Akkaya, yangının henüz çıkış nedeninin bilinmediğini belirterek, "Yangın köye yakın bir noktada başlamış. Ekipler anında olay yerine intikal yaparak müdahalede bulundu. Rüzgarın da etkisiyle yangına müdahale zorlaştı. Ekiplerin gayretleriyle köye ilerlemesi durduruldu. İnşallah köyümüzde bir sıkıntı olmayacak" dedi.
Mahalle sakinlerinden Serdal Sert ise işyerinden bir arkadaşının aramasıyla bilgileri olduğunu belirterek, "Ekipler hemen geldi. Hemen köyü boşalttık, hayvanlarımızı da köy dışına çıkarttık." dedi.
Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenilen yangın tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Soma'da çıkan orman yangınında bir mahalle boşaltıldı
YEREL HABERLER Soma'da çıkan orman yangınında bir mahalle boşaltıldı
Manisa’da orman yangını: Bir mahalle boşaltılıyor
YEREL HABERLER Manisa’da orman yangını: Bir mahalle boşaltılıyor
Çaldığı traktörle kaza yaptı, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çaldığı traktörle kaza yaptı, hayatını kaybetti
Çaldığı traktörle kaza yaparak öldü
YEREL HABERLER Çaldığı traktörle kaza yaparak öldü
Jandarma kavşağındaki akıllı ışıklandırma devreye girdi
YEREL HABERLER Jandarma kavşağındaki akıllı ışıklandırma devreye ...
Yayladaki evinin balkonunda kenevir yetiştirmiş Spil Dağı Sultan Yaylasında uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Yayladaki evinin balkonunda kenevir yetiştirmiş Spil ...
Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 gözaltı
Jandarmanın bulduğu yaralı şahin koruma altına alındı
YEREL HABERLER Jandarmanın bulduğu yaralı şahin koruma altına alındı
Manisa’da aylık 170 bin acil çağrı alınıyor
YEREL HABERLER Manisa’da aylık 170 bin acil çağrı alınıyor
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını Manisa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu, silah, çeşitli ekipmanlar ve nakit para ele geçirildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını Manisa’da ...
Turgutlu Belediyesi ekiplerinden galericiler sitesinde çalışma
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi ekiplerinden galericiler ...
Manisa Mesir Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Manisa Mesir Fuarı açıldı
Engelli vatandaşın yüzünü güldürdüler
YEREL HABERLER Engelli vatandaşın yüzünü güldürdüler
Yaşlı adamın evinden 10 kamyon çöp çıktı
YEREL HABERLER Yaşlı adamın evinden 10 kamyon çöp çıktı
Yunusemre’de ova yolları düzenleniyor
YEREL HABERLER Yunusemre’de ova yolları düzenleniyor
Polis denetimde uyuşturucu satarken yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
YEREL HABERLER Polis denetimde uyuşturucu satarken yakalanan 2 ...
Kurtuluş coşkusu tüm Saruhanlı’yı sardı
YEREL HABERLER Kurtuluş coşkusu tüm Saruhanlı’yı sardı
Manisa FK, mangal partisinde stres attı
YEREL HABERLER Manisa FK, mangal partisinde stres attı
Yunusemreli güreşçiler tempoyu arttırdı
YEREL HABERLER Yunusemreli güreşçiler tempoyu arttırdı
MHP’li Akçay: “Yunan işgali sırasında savunmasız 3 bin 500 Manisalı yakılarak, 855 Manisalı da kurşunlanarak şehit edilmiştir”
YEREL HABERLER MHP’li Akçay: “Yunan işgali sırasında savunmasız 3 ...
Manisa TÜRKAV İl Temsilciliğine Dr. Ali Yurddaş atandı
YEREL HABERLER Manisa TÜRKAV İl Temsilciliğine Dr. Ali Yurddaş ...
Mihriye Teyzenin Yunan vakfına satmadığı evine Türk bayrağı asıldı
YEREL HABERLER Mihriye Teyzenin Yunan vakfına satmadığı evine Türk ...
Polisin durdurduğu şüphelilerin üzerinden bonzai çıktı Manisa’da uyuşturucuya geçit yok!
YEREL HABERLER Polisin durdurduğu şüphelilerin üzerinden bonzai ...
Manisa’nın Yunan işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Manisa’nın Yunan işgalinden kurtuluşunun 98. yılı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X