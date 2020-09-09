Sahte başkomiser tutuklandı Manisa'da iki kişiyi dolandıran zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Manisa'nın Soma ilçesinde iki vatandaşı telefonla arayarak kendisini başkomiser olarak tanıtıp 120 bin TL'lik ziynet eşyasını alan zanlı Soma Emniyetinin yoğun çalışması sonucu İstanbul'da kaldığı otel odasında yakalandı. İstanbul'dan Soma'ya getirilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Soma ilçe merkezinde oturan iki vatandaşı ev telefonlarından arayarak kendisini başkomiser olarak tanıtan kişinin, 'Hesabınızdan terör örgütüne yardım yapıldı, sizi bu işten kurtaracağız, birazdan evinize sivil polis gelecek, evdeki altınları gelen polise teslim edin' diyerek 120 bin TL'lik ziynet eşyasını evlerine gelen şahsa teslim ettikleri öğrenildi.



Kamera kayıtları titizlikle incelendi

Daha sonra dolandırıldığını anlayan vatandaşlar, Soma Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Asayiş büro amirliği görevlilerin konu ile ilgili olayın meydana geldiği iki adresin civarında bulunan 33 güvenlik kamera görüntüsünü titizlikle inceleyerek önce şüpheli şahsın kullandığı aracı tespit edip daha sonrada şahsın kimlik bilgisinin M.M. (34) olduğunu tespit etti. Şüpheli şahsın olaydan sonra Şanlıurfa'ya gittiği, ertesi günde İstanbul'a giderek bir otelde olduğunun belirlenmesi üzerine, şüpheli şahsın İstanbul'da kaldığı otelde gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen şahıs Soma Asayiş Büro amirliğindeki ifadesinden sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp para, ziynet eşyası isteyen şahıslara kesinlikle itibar etmemeleri konusunda bir kez daha uyardı.

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