Akhisarspor'da Cocalic feshetti

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AKHİSAR, (DHA) -

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi FIFA'dan gelen transfer yasağını kaldıramayıp mevcut futbolcularına da geçen sezondan kalan ödemelerini halen yapamayan Akhisarspor'da yönetim olağanüstü kongre kararı alırken takımdan kopmalar da sürüyor. Daha önce Erhan, Tolga, Ergin, Onur, Aykut, Muhammet ve Gökhan'ın ayrıldığı yeşil-siyahlılarda Altay'la temasta olan stoper Edin Cocalic de sözleşmesini feshetti. Takımın en istikrarlı isimlerinden olan Boşnak stoper 1.5 yıldır yeşil-siyahlılarda görev yapıyordu. Belirsizlik içinde olan Akhisarspor, yeni sezonun ilk maçında 14 Eylül Pazartesi günü Tuzlaspor'u ağırlayacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2020-09-09 14:20:17



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