TMO Alaşehir'de alım kontenjanını arttırdı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından kuru üzüm alımlarında müracaatların çoğalması nedeniyle alım kontenjanları da arttırarak alım sırasını öne çekti.

TMO tarafından 7 Eylül itibariyle 9 numara çekirdeksiz kuru üzümde taban fiyat 12,5 liradan alımların yapılacağının açıklanması sonrası Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki üzüm üreticileri yoğun ilgi gösterdi. Alım için internet üzerinden yapılan müracaatlarda artış olması nedeniyle TMO tarafından Alaşehir'e özel uygulamaya gidildi. İnternet üzerinden sıra alan üzüm üreticileri, almış oldukları sıraları bir ay öne çekerek üzümlerini teslim edebilecekler. Sıra alan üreticilere mesaj gönderilerek, bilgi veren TMO mesajda, "Değerli üreticimiz, 20 Ekim 2020 Salı günü TMO Killik Alım noktası için oluşturduğunuz randevunuz, ürününüzü daha kısa sürede teslim etmenizi sağlamak amacıyla 29 Eylül 2020 Salı gününe alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Sıraların geç verildiği gibi şikayetleri değerlendirerek çözüm bulunması amacıyla harekete geçtiklerini belirten Manisa İl Tarım Orman Müdürü Metin Öztürk , "TMO tarafından 7 Eylül günü başlatılan çekirdeksiz kuru üzüm alımları normal seyrinde devam ederken, üreticilerden sıra alamadıkları, sıraların geç verildiği gibi olumsuzluklar geldi. Talepleri TMO yetkililerine bildirdik. TMO yetkilileri yaptıkları değerlendirme sonunda Alaşehir’de yaşanan yığılmayı önlemek için böyle bir çözüm ürettiler. Üreticilerimiz rahatladı. Bundan böyle gecikme olmadan ürünlerini teslim edebilecekler" dedi.

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