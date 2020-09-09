Recep Burak Yılmaz Manisa FK'da

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MANİSA, (DHA) - Misli.com 2'nci Lig'de şampiyonluk hedefleyen Manisa Futbol Kulübü, Yılport Samsunspor'dan stoper Recep Burak Yılmaz ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladı. Takımın Afyonkarahisar kampına katılan Recep Burak, kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı. Sportif Direktör Taner Savut'un da yer aldığı imza töreninde konuşan 24 yaşındaki stoper, Manisa Futbol Kulübü'ne geldiği için mutlu olduğunu belirtti.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2020-09-09 15:25:23



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