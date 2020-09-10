Akhisar'da orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI
Akhisar´ın Hasköy Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları sürerken çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Serkan ÖZDEMİR/AKHİSAR (Manisa), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Serkan ÖZDEMİR
2020-09-10 01:08:39
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