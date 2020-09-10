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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çöl sıcaklarının vurduğu zeytinler dalında buruştu

DHA

Çöl sıcaklarının vurduğu zeytinler dalında buruştu


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, zeytin ağaçlarının kurumasına ve dallarındaki zeytinlerin buruşmasına neden oldu. Çöl sıcaklarının vurduğu zeytinlerin yerlere dökülmeye başlaması, rekolte konusunda üreticiyi tedirgin etti.
Zeytin üretiminde önemli yere sahip Manisa'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları zeytin üreticisini tedirgin etti. Çöl sıcakları, yaklaşık 1 ay sonra hasadına başlanacak olan zeytin ağaçlarında kurumaya neden olurken, dallardaki zeytinlerde buruşmalar oluştu. Yaklaşık 130 bin dekar arazide zeytin tarımı yapılan Saruhanlı ilçesinde, ağaçların dallarında buruşan zeytinler yerlere dökülmeye başladı. Bu durum rekolte konusunda üreticide endişeye neden olurken, Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur önlem alınması noktasında devlet büyüklerinden yardım istedi.
'ÇÖL SICAKLARI, ZEYTİN AĞAÇLARINA BÜYÜK ZARAR VERDİ'
Zeytinde oluşan rekolte kaybının yüzde 25'leri bulduğunu dile getiren Okur, "Dünyada meydana gelen küresel ısınmadan ilçemizde nasibini aldı. İlçemizde genelde kurak arazilerde ekilen ve hasadı yapılan zeytin ağaçları, bu yıl kuruma derecesine kadar geldi. Bunun en büyük sebeplerinden biri yazın aşırı sıcak geçmesi. Bilindiği üzere çöl sıcakları olarak bilinen sıcakların aşırı derecede olması zeytin ağaçlarına çok büyük zararlar verdi. Zeytin ağaçları mayıs ayında tam çiçeklenme dönemindeki sıcaklıktan dolayı çiçeklerinin yarısını dökmüştü. Şimdi yine tohur tutan zeytinlerde bu defa da aşırı sıcaklardan dolayı gelişemedi" dedi.
'15 BİN DEKAR ARAZİDE BÜYÜK BİR ÜRÜN KAYBI OLABİLİR'
Okur, "İlçemizde 130 bin dekar alana yakın arazide zeytin ekimi yapılmaktadır. Bu 130 bin dekarın 110 bini kurak arazide yapılmaktadır. Sadece 15-20 bin dekarı sulanabilir arazide. Gözlet, Hacımusa ve Pınarbaşı mahallelerimizde hemen hemen 15 bin dekara alan arazide hiç su imkanı bulunamamakta. Burada bulunan ağaçların hepsi doğal yöntemlerle suyunu almaktadır ama görüldüğü üzere 2 aya yakındır da ilçemize bir gram yağmur suyu düşmedi. Bu yüzden zeytin ağaçları kurumaya kadar vardı. Bu da tabi ki büyük bir ürün kaybına neden olabilecek. Ekim ayında yağmur gelmezse işimiz çok kötü. Çiftçi bu sene sofralık zeytinde para kazanamayacak. Şu anda yüzde 25 rekolte düşüklüğü gözlemliyorum. Tüccar bu zeytini almaz. Zeytinin çeşitli değerleri var. Bu değerleri bulacak ki zeytin para yapacak. Bu şartlarda hiçbir zeytinci bu zeytini almaz" diye konuştu.
'ZEYTİN ÖLÜMSÜZ BİR BİTKİ ANCAK, BU ŞARTLARDA KURUYABİLİR'
Zeytin ağaçlarının milyon yaşına kadar yaşadığını fakat böyle devam etmesi halinde zeytin ağaçlarının kuruyacağını kaydeden Okur, "Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Devlet babadır. Evladını sever, kollar, gözetir. Bu 130 bin dekarın 110 bini hiçbir şekilde sulanamıyor. Bunu anca devlet desteği ile biz yapabiliriz. Gölet, baraj, yer altı kuyuları ve büyük sondajlar yaparak buradaki zeytini kurtarabiliriz. Sulanmazsa önümüzdeki yıllarda yine böyle kuraklık ve sıcaklık devam ederse çok zor bu ağaçlar kuruyacak ve gidecek. Zeytin ölümsüz bir bitki, milyon yaşına kadar yaşayabilen bir bitki ama bu şartlarda devam ederse, bitki verimini alamazsa zeytin ağaçları kuruyacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2020-09-10 08:57:04

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