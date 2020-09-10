Rütbesini kaymakam ve emniyet müdürü taktı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Samet Taştan, bir üst rütbe olan komiserliğe terfi etti. Taştan’ın rütbesini Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan birlikte taktı.

Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyonunda 4 yıldır istasyon amiri olarak görev yapan Komiser Yardımcısı Samet Taştan, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Değerlendirme Kurulu kararıyla bir üst rütbeye terfi etti. Taştan’ın hak kazandığı komiser rütbesini, Kaymakamlık makamında düzenlenen törenle Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan birlikte taktı. Kaymakam Sağlam ve İlçe Emniyet Müdürü Doğan, Komiser Samet Taştan’a rütbesinin hayırlı olması dileğinde bulunarak başarı dileklerini bildirdi.

AnkaraGölbaşı Polis Akademisi mezunu olan Komiser Taştan ise bir üst rütbeye yükselmenin mutluluğu ve heyecanını yaşadı.

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