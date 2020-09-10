Covid-19 tedbirlerini görüştüler

Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında, il genelinde Covid19 salgınıyla mücadele kapsamındaki çalışmalar ve gerçekleştirilen denetimler değerlendirildi.

Vali Yardımcılarının da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya Kaymakamlar ve ilgililer video konferans yöntemiyle katıldı.

Toplantıda, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) çalışmaları, salgın kapsamında alınan tedbir ve yasakların uygulanmasına ilişkin gerçekleştirilen denetimler ve alınması gereken önlemler görüşüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.