Akhisarspor'un çağrısına 3 kişi katıldı



Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) - TFF 1. Lig'de içinde bulunduğu mali sıkıntıdan kurtuluş yolları arayan Akhisarspor'un başlattığı üyelik kampanyasında, yönetimin çağrısına yalnız 3 kişinin yanıt verdiği açıklandı. Asbaşkan Ali Kuloğlu, 2 bin TL bağış karşılığında kulübe yeni üye alımı için yaptıkları çağrıya şimdiye kadar 3 kişinin cevap vererek üyelik işlemlerini tamamladığını belirtti. Daha önce olağanüstü kongre kararı alan yeşil-siyahlılarda başvurularının değerlendirilmesi sonucu 18 Eylül Cuma günü genel kurulu düzenleyip sandığa gitmeyi planladıklarını belirten Ali Kuloğlu, "Şimdiye kadar kulübümüze 3 üyelik geldi. 4 Eylül'de kulüp için yaptığımız geniş katılımlı toplantı sonrası Akhisar Galatasaraylılar Derneği adına Uğur Leylek kulübümüze 10 bin TL bağışladı. Göcek'te bir gemide çalışan Ahmet Şakir Özsü isimli kardeşimiz maaşından Akhisarspor'a 500 TL bağış yaptı" dedi. Asbaşkan Kuloğlu, mevcut kadroda geçen sezondan alacaklarını tahsil edemeyen birçok futbolcunun tek taraflı fesih hakkı olduğunu ancak takımda kalacaklarını düşündüğünü söyledi.

GÖĞÜS REKLAMI DESTEĞİ

Akhisarspor, ilçenin ulusal gıda markası Köfteci Ramiz'le son 10 yılda 8'inci kez sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma gereği yeşil-siyahlı takım, yeni sezonda formasının göğüs bölümünde şirketin adını taşıyacak. Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki imza törenine Asbaşkan Ali Kuloğlu, firmanın yönetim kurulu başkan yardımcısı Birtan Taşkınlar ve Bülent Taşkınlar katıldı. Kuloğlu, törende 4 Eylül'de yaptıkları toplantı sonrası çağrılarına ilk yanıt veren şirketin Ramiz Gıda İşletmeleri Anonim Şirketi olduğunu belirterek yıllardır süren desteklerinden dolayı teşekkür etti. Birtan Taşkınlar ise "Gelenek devam ediyor. 10 yılda tam 8'inci kez Akhisarspor'a bir şekilde sponsor olmaktan onur ve gurur duyuyoruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

2020-09-10 11:53:47



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